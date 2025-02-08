DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.465.400,06 -0,64%

DMM, Sakarya İlkokulu'ndaki Eğitim Sürecinin Doğruluğunu Açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Sakarya İlkokulu'ndaki eğitimle ilgili iddiaları yalanladı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 21:57
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 21:57
DMM, Sakarya İlkokulu'ndaki Eğitim Sürecinin Doğruluğunu Açıkladı

DMM Sakarya İlkokulu'ndaki İddialara Cevap Verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "güçlendirme çalışması yapılacağı gerekçesiyle ilk dönem boşaltılan Sakarya İlkokulu'nda eğitime başlandığına" dair iddiaları yalanladı.

DMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, "İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Sakarya İlkokulu'nun A ve B bloklarından oluştuğu ve A bloğun 2010 yılında güçlendirme programına alındığı" bilgisi verildi.

A blok depreme dayanıklı hale getirilirken, B bloğun İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alındığı ve boşaltıldığı belirtildi. B blok'ta eğitim gören öğrencilerin şu anda eğitimlerine okulun A blokunda devam ettiği vurgulandı. Okulda ikili eğitim modeline geçildiği de belirtildi.

DMM, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini hususunu bir kez daha hatırlattı.

İLGİLİ HABERLER

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'daki Silahlı Kavga: 1 Ölüm, 5 Yaralı
2
Pendik'te Motosikletli Kazada Yaralanma Anı Güvenlik Kamerasında
3
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
4
Kocaeli'de Eşini Tabancayla Öldüren Kadın Tutuklandı
5
Mersin'de Kontrolden Çıkan Otomobil Fırına Girdi
6
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
7
Almanya'da On Binlerce Kişi Aşırı Sağa Karşı Alanlara Döküldü

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!