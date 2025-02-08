DMM, Sakarya İlkokulu'ndaki Eğitim Sürecinin Doğruluğunu Açıkladı

DMM Sakarya İlkokulu'ndaki İddialara Cevap Verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "güçlendirme çalışması yapılacağı gerekçesiyle ilk dönem boşaltılan Sakarya İlkokulu'nda eğitime başlandığına" dair iddiaları yalanladı.

DMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, "İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Sakarya İlkokulu'nun A ve B bloklarından oluştuğu ve A bloğun 2010 yılında güçlendirme programına alındığı" bilgisi verildi.

A blok depreme dayanıklı hale getirilirken, B bloğun İstanbul Valiliği tarafından güçlendirme programına alındığı ve boşaltıldığı belirtildi. B blok'ta eğitim gören öğrencilerin şu anda eğitimlerine okulun A blokunda devam ettiği vurgulandı. Okulda ikili eğitim modeline geçildiği de belirtildi.

DMM, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini hususunu bir kez daha hatırlattı.