DMM, Şişli Belediyesi'nde Kapatma İddalarını Yalanladı

DMM'den Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında çıkan "Şişli Belediyesindeki kayyum yönetimi, Kent Lokantalarını kapatma kararı aldı" iddiasını yalanladı.

Asılsız İddialara Cevap

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınmasının söz konusu olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Şişli'deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.