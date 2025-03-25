DMM, Şişli Belediyesi'nde Kapatma İddalarını Yalanladı

DMM, Şişli Belediyesi'nde kent lokantalarının kapatılmasıyla ilgili iddiaları gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 15:16
DMM, Şişli Belediyesi'nde Kapatma İddalarını Yalanladı

DMM'den Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında çıkan "Şişli Belediyesindeki kayyum yönetimi, Kent Lokantalarını kapatma kararı aldı" iddiasını yalanladı.

Asılsız İddialara Cevap

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınmasının söz konusu olmadığı belirtildi. Açıklamada, "Şişli'deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir" ifadesine yer verildi.

DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya Federal Meclis Başkanlığı'na Julia Klöckner Seçildi
2
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'ye Yönelik Saldırı Planlarını Onayladı
3
Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sözleri İki Köprüde Yaşatıldı
4
Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan'dan İzinsiz Gösterilere Sert Tepki
5
İzmir'de Kamyonun Çarptığı Yaya, Hayatını Kaybetti
6
Ticaret Bakanı Bolat, Bulgaristan ile İkili Ticarette 10 Milyar Hedefini Belirtti

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği