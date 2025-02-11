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DMM, Türkiye'de Yolcu Gemisinin Battığı İddiasını Yalanladı

DMM, Türkiye'de yolcu gemisinin battığı iddialarını yalanladı ve görüntülerin Kongo Cumhuriyeti'ne ait olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:15
DMM, Türkiye'de Yolcu Gemisinin Battığı İddiasını Yalanladı

DMM'den Açıklama: Türkiye'de Yolcu Gemisi Battığı İddiası Gerçek Değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayımlanan "Türkiye'de turistleri taşıyan yolcu gemisi battı" iddialarını yalanladı. Yayımlanan görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisinin olmadığını belirtirken, görüntülerin aslında Ekim 2024 tarihinde Kongo Cumhuriyeti'nde, Kivu Gölü'nde bir geminin batma anını gösterdiğini açıkladı.

DMM, kamuoyunu yanıltan bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Sosyal medya kullanıcılarına dikkatli olmaları konusunda çağrıda bulundu.

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