Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

DMM Türkiye-Suriye Angajmanı Hakkındaki İddiaları Reddetti

DMM, Türkiye-Suriye ilişkileriyle ilgili çıkan iddiaları asılsız buldu ve yalanladı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:33
DMM Türkiye-Suriye Angajmanı Hakkındaki İddiaları Reddetti

DMM Türkiye-Suriye Angajman Sürecine Dair İddiaları Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı medya kuruluşlarında yer alan Türkiye-Suriye angajmanı ile ilgili ifadelerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yalanlanan İddialar

DMM, açıklamasında, "Rusya, Türkiye ile Suriye rejimi için bağlayıcı hükümler kapsamında kabul edilecek olan iki tarafın isteklerini içeren taslakları her iki ülkenin karar mercilerine ulaştırdı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını vurguladı. DMM'nin Açıklaması

DMM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-Suriye angajman sürecinin yeniden başlatılması ile alakalı olarak bazı taslak metinlerin üzerinden müzakerelerin yapıldığına dair çıkan yorumlar tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı. Böylece, konuyla ilgili spekülasyonların yanlış olduğu belirtilmiş oldu.

İLGİLİ HABERLER

YKS ve LGS'de ilk 1000’e girenlere büyük müjde başarılı öğrencilere burs imkanı!

Türk Hava Yolları, lise mezunu 18.100 dolar maaş ile pilot alım ilanı açtı!

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı

İş Bankası 35 bin TL maaş ile güvenlik görevlisi alımı başladı! Lise mezunları için büyük fırsat!

YKS ve LGS'de ilk 1000’e girenlere büyük müjde başarılı öğrencilere burs imkanı!

Samsung, ücretsiz yükseltme alacak en son Android telefonunu duyurdu: İşte tam liste

Sofraya geldiği anda bitti! Pazar kahvaltısına ne yapsam diye düşünenlere mis gibi kaşık dökmesi tarifi

Türk Hava Yolları, lise mezunu 18.100 dolar maaş ile pilot alım ilanı açtı!

Bankalarda faiz depremi! Mevduat faizlerinde büyük yükseliş: 120 bin TL'ye maaş bağlıyor!