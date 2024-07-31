DMM Türkiye-Suriye Angajmanı Hakkındaki İddiaları Reddetti

DMM Türkiye-Suriye Angajman Sürecine Dair İddiaları Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı medya kuruluşlarında yer alan Türkiye-Suriye angajmanı ile ilgili ifadelerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Yalanlanan İddialar

DMM, açıklamasında, "Rusya, Türkiye ile Suriye rejimi için bağlayıcı hükümler kapsamında kabul edilecek olan iki tarafın isteklerini içeren taslakları her iki ülkenin karar mercilerine ulaştırdı" şeklindeki iddiaların doğru olmadığını vurguladı. DMM'nin Açıklaması

DMM sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye-Suriye angajman sürecinin yeniden başlatılması ile alakalı olarak bazı taslak metinlerin üzerinden müzakerelerin yapıldığına dair çıkan yorumlar tamamen asılsızdır" ifadelerini kullandı. Böylece, konuyla ilgili spekülasyonların yanlış olduğu belirtilmiş oldu.