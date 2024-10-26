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DMM, TUSAŞ Saldırısına Dair İddiaları Yalanladı

DMM, TUSAŞ'a destek veren şahsın TEİ/TUSAŞ'ta staj yaptığı iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 17:20
DMM, TUSAŞ Saldırısına Dair İddiaları Yalanladı

DMM, TUSAŞ'taki İddiaları Reddetti

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan bir iddia üzerinde açıklama yaptı. Söz konusu iddiaya göre, TUSAŞ'taki hain saldırıya destek veren şahsın, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile TEI/TUSAŞ'ta 6 ay staj yaptığı öne sürülüyordu.

DMM, bu iddiaların kesinlikle doğru olmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, iddia edilen şahsın TUSAŞ ile bağlantısının bulunmadığı belirtildi. Ayrıca, bu şahsın TUSAŞ yerleşkesinde bulunmadığı da vurgulandı.

Eğitim Programı Hakkında Bilgilendirme

Açıklamada, eğitim konusuna da değinildi. İddialara konu olan eğitimin, TEI Motor Sanayii tarafından yapılan 'Havacılık Motorları Okulu' uzaktan eğitim programı olduğu ifade edildi. Bu program, Mart 2021'de başlatılmış ve ilgili bölümlerde okuyan tüm öğrencilere açık bir şekilde düzenlenmiştir.

Online Eğitim Süreci

Havacılık Motorları Okulu'nun temel bir sosyal sorumluluk projesi olduğu ve sadece öğrencilere yönelik basit eğitimler sunduğu belirtildi. Eğitimler, online platformda gerçekleşmekte olup kurum içerisinde yüz yüze ders yapılmamaktadır.

DMM, bu tür asılsız iddiaların toplumda yanlış bilgi yayılmasına neden olduğunu, bu nedenle doğru bilgilere dayanarak açıklama yapma gereği duyduğunu belirtti.

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