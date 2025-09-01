DOLAR
41,14 0,1%
EURO
48,17 -0,07%
ALTIN
4.599,1 -0,8%
BITCOIN
4.472.074,61 0,36%

DMM yalanladı: 3 milyon Uygur iddiası asılsız

DMM, sosyal medyada yayılan 'Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye’ye getirileceği' iddiasını tamamen asılsız bularak yalanladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 20:23
DMM yalanladı: 3 milyon Uygur iddiası asılsız

DMM yalanladı: 3 milyon Uygur iddiası asılsız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), çeşitli sosyal medya mecralarında dolaşan 'Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair anlaşma yapıldığı' iddialarını kesin bir dille yalanladı.

DMM'nin açıklaması

Merkezin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Çeşitli sosyal medya mecralarında 'Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı' yönünde ortaya atılan iddia tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir. İddia edildiği şekilde Türkiye ile Çin arasında herhangi bir anlaşma ya da görüşme yapılmamıştır. Kamuoyunun, uluslararası hassasiyet taşıyan bu tür konularda yalnızca resmi kurumların açıklamalarını esas alması, gerçeği yansıtmayan, spekülatif iddialara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır.

DMM, vatandaşları resmi duyurular dışındaki kaynaklardan yayılan spekülasyonlara karşı uyardı ve güvenilir bilgi için yetkili kurumların açıklamalarının takip edilmesini söyledi.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beylikdüzü Meclisinde Önerge Protestosu: AK Parti Önergeleri Reddedildi
2
Mersin'de 16 Yaşındaki Kız Otomobilde Silahla Ölü Bulundu — 3 Gözaltı
3
Emekli Deniz Yarbay İz Metin Foça'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Ağrı Patnos'ta Kaza: 11 Yaşındaki Çocuk 5 Yaşındaki Kardeşini Tüfekle Vurdu
5
Kayseri Talas'ta Tartışma Kanlı Bitti: Apartman Görevlisi Bıçaklanarak Öldü
6
İngiltere sığınmacı aile birleşimini geçici olarak askıya alıyor

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark