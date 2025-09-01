DMM yalanladı: 3 milyon Uygur iddiası asılsız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), çeşitli sosyal medya mecralarında dolaşan 'Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair anlaşma yapıldığı' iddialarını kesin bir dille yalanladı.

DMM'nin açıklaması

Merkezin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Çeşitli sosyal medya mecralarında 'Türkiye ile Çin arasında 3 milyon Uygur'un Türkiye'ye getirileceğine dair bir anlaşma yapıldığı' yönünde ortaya atılan iddia tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir. İddia edildiği şekilde Türkiye ile Çin arasında herhangi bir anlaşma ya da görüşme yapılmamıştır. Kamuoyunun, uluslararası hassasiyet taşıyan bu tür konularda yalnızca resmi kurumların açıklamalarını esas alması, gerçeği yansıtmayan, spekülatif iddialara itibar etmemesi büyük önem taşımaktadır.

DMM, vatandaşları resmi duyurular dışındaki kaynaklardan yayılan spekülasyonlara karşı uyardı ve güvenilir bilgi için yetkili kurumların açıklamalarının takip edilmesini söyledi.