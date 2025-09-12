DMM yalanladı: Boğaz köprüleri ve otoyollar yabancılara satılmıyor

DMM, Boğaz köprüleri ve otoyolların yabancılara satılacağı iddialarını asılsız bularak mülkiyetin devlette kaldığını ve süreçlerin işletme hakkı devriyle sınırlı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:29
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve ülke genelindeki otoyolların yabancılara satılacağı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu bildirdi. Kurumun NSosyal hesabından yapılan açıklamada, iddiaların bazı basın organları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon kampanyasının parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, otoyol ve köprülerin satışının hukuken mümkün olmadığına dikkat çekilerek şu ifadeye yer verildi: "Mülkiyet devlette kalmakta olup, yalnızca belirli süreyle işletme ve bakım hakkının özel sektöre devri söz konusu olabilmektedir. Bu uygulama da mevcut hükümet dönemine özgü değildir."

DMM, 1994'te çıkarılan 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile otoyol ve köprüler dahil kamu varlıklarının işletme hakkı devrine yasal zemin hazırlandığını hatırlattı ve günümüzde aynı çalışmaların Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Açıklamada ayrıca, Orta Vadeli Plan'da yer alan özelleştirme gelir hedefinin köprü ve otoyolların mülkiyet devrini değil, işletme hakkı devirlerinden sağlanacak gelirleri kapsadığı vurgulandı. İddialara konu işlemin bir satış değil, finansal ve teknik danışmanlık hizmeti alımı süreci olduğu belirtilerek, bu süreçte dünya örneklerinin incelendiği, adil ve şeffaf ücretlendirme modellerinin geliştirildiği, devletin yatırım yükünü azaltacak alternatif finansman yöntemlerinin araştırıldığı ve kamu yararını en üst düzeyde koruyacak stratejiler oluşturulduğu kaydedildi.

Son olarak DMM, söz konusu varlıkların yabancılara satılacağı veya devletin elinden çıkarılacağı yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirterek haberlerde kullanılan 'satış', 'vatandaşa yük', 'peşkeş' gibi ifadelerin gerçek dışı algı oluşturmayı hedeflediğini ifade etti.

