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DMM, Yangın Söndürme Çalışmalarının Aksadığı İddialarını Reddetti

DMM, tasarruf tedbirlerinin yangın söndürme faaliyetlerini etkilemediğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 01:53
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 01:53
DMM, Yangın Söndürme Çalışmalarının Aksadığı İddialarını Reddetti

DMM'den Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yangın söndürme çalışmalarının tasarruf tedbirleri nedeniyle aksadığına dair iddiaları yalanladı.

Doğru Olmayan İfadeler

Son günlerde sosyal medya platformlarında yer alan, "Tasarruf tedbirleri nedeniyle yangın söndürmede her şey aksıyor, yangın söndürme uçağı alınmıyor" açıklamaları, DMM tarafından gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Resmi Belgeye Dayanan Bilgiler

DMM'nin açıklamasında, 17 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan Tasarruf Tedbirleri Genelgesinde, orman yangınlarıyla mücadelede harcamaların tasarruf tedbirlerine dahil olmadığına dikkat çekildi.

Kamuoyuna Çağrı

Merkez, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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