DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk, Şırnaklı Gençlerle Sanatın Geleceğini Keşfetti

Şırnak'ta Sanatın Geleceği İçin Önemli Buluşma

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali çerçevesinde, DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile birlikte Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi'nde gençlerle bir araya geldi. Festivalin "Yetenek Her Yerde" sloganı altında gerçekleştirilen ''Genç Yetenek Taraması'' etkinliği, Şırnaklı sanatçı adaylarının umutlarını yeşertmeyi hedefliyor.

Öğrencilerle İçten Bir Buluşma

Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Hamza Özcan ve öğrenciler tarafından karşılanan misafirlere, okulda mini bir dinleti sunuldu. Tan Sağtürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, festivali ülke genelinde yaygınlaştırma çabalarının yanı sıra yetenek taramaları yaparak gençleri sanatla buluşturmanın önemine vurgu yaptı.

Sanatın Önemi ve Gençlere Verilen Destek

Sağtürk, "Ülke sathında büyük bir çalışmanın yayılmış olması sanatçıları, seyirciyle buluşturma çabamızdır. Çocukluk hayallerimi gerçekleştirme fırsatı buluyorum," diyerek 45 yıllık sanat yolculuğunda kendini ifade edebilmenin mutluluğunu aktardı. Festivalin dört yıl boyunca çeşitli illerde düzenlenmeye devam edeceği bilgisini verdi.

Öğrencilerin Ankara Talepleri

Etkinlikte, öğrenciler Tan Sağtürk'e Ankara'ya gelme taleplerini iletti ve konservatuvarları gezmek istediklerini ifade etti. Sağtürk, öğrencileri ağırlama sözü vererek destek olacağını söyledi.

Genç Yetenekler Arasında Coşku

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Mithat Karakelle, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada Şırnaklı gençlerin isteklerinde coşku hissettiklerini belirtti. "Çok yetenekli gençlerle tanıştık; özel sesleri ve hayalleri var. Onların Ankara'ya gelme talebine destek olacağız," diye ekledi.

Geleceğin Anlamlı Temsili

Etkinlikte performans sergileyen 12. sınıf öğrencisi Sudecan Kaplan, "Umarım ileride buraya gelen sanatçılar gibi olurum" diyerek sanat yolculuğuna olan tutkusunu aktardı. Diğer öğrenciler de müzikle ilgili hayallerinin peşinde koşacaklarına dair umut dolu mesajlar verdi.

Programa Şırnak Valisi Birol Ekici ve Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da katıldı, Sanatın ve genç yeteneklerin desteklendiği bu buluşma, etkinlik sonunda büyük bir coşku ile sona erdi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün (DOB) ilk kez düzenlediği Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk ve sanatçılar, Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün (DOB) ilk kez düzenlediği Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, DOB Genel Müdürü Tan Sağtürk ve sanatçılar, Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.