Doç. Dr. Topaloğlu'ndan 'Obezite İğnesi' Uyarısı: Tetkiksiz Kullanım Riskli

Doç. Dr. Topaloğlu'ndan 'obezite iğnesi' uyarısı: Tetkiksiz kullanım riskli

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Obezite-Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ömercan Topaloğlu, son dönemlerde sık kullanılan obezite iğnelerinin doktor kontrolü olmadan kullanılmasının ciddi riskler taşıdığını belirtti. Topaloğlu, "Tahlil ve tetkik yapılmadan bu ilaçları kullanmak tehlikeli sonuçlara yol açabilir" dedi.

Diyet ve egzersiz ilk sırada olmalı

Topaloğlu, obezite ve diyabet tedavisinde öncelikli yaklaşımın her zaman diyet ve egzersiz olduğunu vurguladı: "Öncelikle biz obezite ve diyabet tedavisinde her zaman diyet ve egzersizi ön planda tutuyoruz. Özellikle obezite tedavisinde diyet ve egzersize rağmen kilo veremeyen hastalarda farmakolojik tedavi uyguladığımız oluyor. Yani ilaç kullanımımız oluyor. Bu ilaçların başında son dönemlerde kullanılan çeşitli enjeksiyon tedavileri, yani halk arasında ’obezite iğnesi’ olarak bilinen uygulamalar geliyor."

Doktor kontrolü şart

Bu ilaçların mutlaka hekim gözetiminde kullanılması gerektiğini belirten Topaloğlu, yanlış ve bilinçsiz kullanımın tehlikeli olabileceğini söyledi: "Bu ilaçları doktor kontrolünde kullanmak çok önemli. Özellikle obezite tedavisinde kullandığımız iğneleri kullanmadan önce belli başlı tetkiklerin yapılması lazım. Hastalar tarafımıza başvurduktan sonra hem kan tahlillerinin hem de çeşitli ultrasonografik incelemelerin yapılması gerekiyor. Hastanın hikayesinde ve muayenesinde bu ilaçların kullanımına engel bir durum olup olmadığının sorgulanması gerekmektedir."

Topaloğlu, tetkik yaptırmadan bu ilaçları kullananların risk altında olduğunu ifade ederek, "Bazı hastalar bu ilaçları doktor kontrolünde olmadan eczaneden alıp kullanabiliyorlar. Bu, tahlil ve tetkik yaptırmadan kullanıldığında riskli olabilir. Özellikle ailesinde tiroid kanseri öyküsü bulunan, safra kesesi, pankreas veya safra yolları hastalıkları olan kişilerde bu ilaçlar ciddi risk oluşturabilir" uyarısında bulundu.

İki ana etki mekanizması

Topaloğlu, obezite iğnelerinin etki mekanizmasını iki ana başlık altında açıkladı: "Bu ilaçların birkaç farklı mekanizması var ama özellikle iki ana mekanizma üzerinden etki ediyor. Birincisi beyindeki iştah merkezine etki ediyor ve tokluk hissi sağlıyor. Beyindeki belli başlı reseptörlere bağlanarak tokluk hissi oluşturuyor. Bu sayede uzamış açlıklar, duygusal yeme atakları, gece yeme atakları azalıyor. İkinci etki mekanizması da midede şişkinlik ve tokluk hissi oluşturması. Böylece kişi daha az yiyor, daha az kalori alıyor ve bu da kilo kaybına yol açıyor."

Obezite artıyor, başvurular yoğun

Doç. Dr. Topaloğlu, Batı Karadeniz Bölgesi'nde ve Zonguldak'ta obezitenin arttığını, merkezlerine başvuruların yoğun olduğunu belirtti: "Merkezimize başvuran çok sayıda hastamız var. Bir kısmı obeziteli, bir kısmı fazla kilolu hastalar. Bu hastalarda da diyet ve egzersiz tedavisi uygulandıktan sonra yeterli kilo kaybı sağlayamadığımızda bu tarz farmakolojik tedavilere başvurabiliyoruz. Bölgemizde bu ilaçları kullandığımız çok sayıda hastamız var. Hastalarda olumlu sonuçlar görüyoruz. Kilo verdikçe uyku problemleri, menstrual düzensizlikler, kan şekeri sorunları düzelebiliyor."

Topaloğlu son olarak, "Bu ilaçları eczaneden direkt alıp kullanmak riskli olabilir. Mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır. İlaç kullanılmadan önce kan tetkiklerinin ve sonografik incelemelerin yapılması şart." sözleriyle hastaları merkeze başvurmaya davet etti.

DOÇ. DR. ÖMERCAN TOPALOĞLU