Doç. Dr. Yorulmaz: Kadavradan Organ Bağışları Canlı Donörlere Göre 10 Kat Az

Doç. Dr. İlknur Suidiye Yorulmaz'tan Organ Bağış Haftası Uyarısı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ ve Doku Bağış Koordinatörü Doç. Dr. İlknur Suidiye Yorulmaz, Organ Bağış Haftası dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Sayısal veriler

"Sağlık Bakanlığı’nın 2024 yılı verilerine göre; 3 bin 121’i canlı, 347’i kadaverik olmak üzere 3 bin 468 böbrek ve bin 543’ü canlı, 188’i kadaverik donör olmak üzere bin 731 karaciğer nakli yapıldı. Aynı yıl 43 kalp, 18 akciğer, 1 pankreas ve 3 ince bağırsak nakli gerçekleştirildiği bildirilmiştir. Durum şunu işaret etmektedir ki, canlı donörlere oranla kadavradan yani yaşamı sonlanmış bireylerden alınan organ bağışları 10 kat daha az olmaktadır" dedi.

Kadavradan bağışların oranı, canlı bağışlara göre 10 kat daha az.

Organ nakli: Nitelikli ve maliyetli bir hizmet

Toplumda kadavradan organ alımı konusunda tabuların yıkılması gerektiğini ifade eden Yorulmaz, organ nakli için yüksek teknolojiye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Organ nakli ameliyatlarının multidisipliner çalışma gerektirdiğini belirterek, "Organ nakli halka nitelikli bir hizmet sunumudur ve maliyeti de oldukça yüksektir" diye konuştu.

Halkın sorumluluğu

Yorulmaz, sistemin doğru ve düzenli çalışmasının temelinin organ bağışlarının sürdürülebilirliği ve süreğenliğinin sağlanması olduğunu belirtti. "Dolayısıyla bu yetişmiş ve maliyetli insan gücünün yine halk için hizmet vermesinin sağlanmasının temini için en büyük görev halkımıza düşmektedir. Halkımız sağduyuyla hareket ederek organ bağışlamayı insani bir sorumluluk olarak görmeli" sözleriyle toplumun her bireyine önemli görevler düştüğünü vurguladı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ORGAN VE DOKU BAĞIŞ KOORDİNATÖRÜ DOÇ. DR. İLKNUR SUİDİYE YORULMAZ, ORGAN BAĞIŞ HAFTASI DOLAYISIYLA DEĞERLENDİRMEDE BULUNDU.