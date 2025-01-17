Dodik'ten Skandal Grönland Benzeri Açıklama: 'Sırbistan ile Birleşebiliriz'

Milorad Dodik, Grönland benzetmesi ile Sırbistan'ın Sırp Cumhuriyeti üzerindeki hakkını savundu ve ayrılıkçı söylemlerini sürdürdü.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 21:37
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 21:37
Dodik'ten Skandal Grönland Benzeri Açıklama: 'Sırbistan ile Birleşebiliriz'

Dodik'in Skandal Açıklamaları

Bosna Hersek'in Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik, ABD'nin Grönland üzerindeki hak iddialarını referans alarak Sırbistan’ın RS üzerindeki hakkı olduğunu ortaya sürdü. Dodik, RS’nin Bosna Hersek'ten ayrılması gerektiğini savundu ve bu bağlamda, sınırların artık eskisi gibi "kutsal" olmadığını iddia etti.

Ayrılıkçı İfadeler ve Sırbistan'la Birleşme Önerisi

Dodik, Russia Today'in Balkanlar kanalına yaptığı açıklamada, "Neden RS’yi Bosna Hersek gibi bir saçmalığın içerisine dahil ettiniz? Madem ABD'nin Grönland üzerinde hakkı var, Sırbistan'ın da RS için olmalı, biz de Sırbistan ile birleşebiliriz," şeklinde ayrılıkçı söylemlerini sürdürdü.

Rusya ve Avrupa Üzerine Eleştiriler

Dodik, açıklamalarında Rusya'nın da Ukrayna üzerinde hakkı olduğu iddialarında bulunurken, Avrupa'nın zayıfladığını ve bir liderinin olmadığını savundu.

Dayton Anlaşması ve Bosna Hersek’in Yapısı

1992-1995 yılları arasında Bosna Hersek'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Anlaşması gereğince, Bosna Hersek iki ana entiteden oluşuyor: Hırvat ve Boşnakların çoğunlukta olduğu Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ile Sırp nüfusun yoğun olduğu RS. Ayrıca, özel bir statüye sahip Brcko Bölgesi de mevcuttur.

Trump'ın Grönland Açıklamaları

ABD Başkanı Donald Trump, 23 Aralık 2024’te yaptığı bir paylaşımda Grönland'ın kontrolünde bulunmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savundu. Bu açıklama, Grönland yetkililerinden ve halkından büyük tepkiler aldı. Çoğu kişi, Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede gibi, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız," ifadelerini kullandı.

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