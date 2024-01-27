Doğa Akdeniz için fırtına uyarısı: Deniz ulaşımında aksamalar olabilir

Rüzgarın batı Doğu Akdeniz'de fırtına seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Son meteorolojik verilere göre, Doğu Akdeniz'in batı kısmında (Anamur-Silifke arasında) kuzey ve kuzeybatıdan esen rüzgar 6 ila 8 kuvvetine (50-75 km/saat) ulaşarak fırtına haline gelecek.





Fırtınanın akşam saatlerine doğru zayıflaması öngörülüyor.

ANAMUR İLE SİLİFKE AÇIKLARINA FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Anamur ve Silifke açıklarında fırtına uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, bu sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan esen rüzgar 6 ila 8 kuvvetine (50-75 km/saat) ulaşarak fırtına haline gelecek. Fırtınanın deniz ulaşımını olumsuz etkileyebileceği ve akşam saatlerine doğru zayıflayacağı belirtildi.



