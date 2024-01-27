Doğa Akdeniz için fırtına uyarısı: Deniz ulaşımında aksamalar olabilir

Doğu Akdeniz'de fırtına alarmı! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Anamur ve Silifke arasında bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Fırtınanın saatte 75 kilometreye kadar ulaşabileceği ve deniz ulaşımında aksaklıklara yol açabileceği uyarısı yapıldı. Fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Doğa Akdeniz için fırtına uyarısı: Deniz ulaşımında aksamalar olabilir
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Rüzgarın batı Doğu Akdeniz'de fırtına seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Son meteorolojik verilere göre, Doğu Akdeniz'in batı kısmında (Anamur-Silifke arasında) kuzey ve kuzeybatıdan esen rüzgar 6 ila 8 kuvvetine (50-75 km/saat) ulaşarak fırtına haline gelecek. 

hava-durumu

Fırtınanın akşam saatlerine doğru zayıflaması öngörülüyor.

ANAMUR İLE SİLİFKE AÇIKLARINA FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Anamur ve Silifke açıklarında fırtına uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, bu sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan esen rüzgar 6 ila 8 kuvvetine (50-75 km/saat) ulaşarak fırtına haline gelecek. Fırtınanın deniz ulaşımını olumsuz etkileyebileceği ve akşam saatlerine doğru zayıflayacağı belirtildi.

hava-durumu

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