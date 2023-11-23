Doğal gaz sayaçlarında yeni dönem! Değişim için son tarih geldi
Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği kapsamında alınan bir karara göre, 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında piyasaya arz edilmiş olan doğal gaz sayaçları, 2025 yılı sonuna kadar sökülerek, geçerli muayenesi yapılmış olan sayaçlar ile değiştirilecek. Bu kararın temel amacı, tüketicilerin güvenliğini sağlamak ve doğru ölçüm yapılmasını temin etmektir. Söz konusu yönetmelik çerçevesinde, mevcut sayaçların belirlenen süre içinde değiştirilmesi ve düzenli muayenelerin yapılması, enerji sektöründe güvenilir ve etkin bir ölçüm sistemini sürdürmeyi hedeflemektedir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayene süreçlerine ilişkin detayları belirleyerek, muayenelerin nasıl, nerede ve kimler tarafından yapılacağına dair usul ve esasları içeriyor.
Yeni yönetmelik, sayaçların farklı kontrol türlerine tabi tutulmasını öngörüyor. İlk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikâyet muayenesi ve stok muayenesi gibi çeşitli kontrol türleriyle sayaçlar düzenli olarak kontrol edilecek. Sayaç muayeneleri, Bakanlığın il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek veya kullanıcının kurduğu veya anlaştığı servislerde yapılacak. Servislerin kullanımından dolayı Bakanlık tarafından herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
Muayene sürecinde, sayacın tip onayı olmaması veya tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldığının tespiti durumunda, muayeneye devam edilmeyecek ve söz konusu sayaca yönelik düzenlenecek muayene raporunda bu durum belirtilerek gerekli işlemler başlatılacak. Bu düzenlemelerle, tüketicilerin daha güvenilir ve doğru ölçüm yapabilen sayaçlara erişimi sağlanması hedefleniyor.