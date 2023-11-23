Doğal gaz sayaçlarında yeni dönem! Değişim için son tarih geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, elektrik, su ve gaz sayaçlarının muayene süreçlerine ilişkin detayları belirleyerek, muayenelerin nasıl, nerede ve kimler tarafından yapılacağına dair usul ve esasları içeriyor.

Yeni yönetmelik, sayaçların farklı kontrol türlerine tabi tutulmasını öngörüyor. İlk muayene, periyodik muayene, ani muayene, şikâyet muayenesi ve stok muayenesi gibi çeşitli kontrol türleriyle sayaçlar düzenli olarak kontrol edilecek. Sayaç muayeneleri, Bakanlığın il müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek veya kullanıcının kurduğu veya anlaştığı servislerde yapılacak. Servislerin kullanımından dolayı Bakanlık tarafından herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Muayene sürecinde, sayacın tip onayı olmaması veya tip onayını etkileyecek değişiklik yapıldığının tespiti durumunda, muayeneye devam edilmeyecek ve söz konusu sayaca yönelik düzenlenecek muayene raporunda bu durum belirtilerek gerekli işlemler başlatılacak. Bu düzenlemelerle, tüketicilerin daha güvenilir ve doğru ölçüm yapabilen sayaçlara erişimi sağlanması hedefleniyor.