Doğalgaz aboneliği olanlar dikkat! Bunu yapmayan 10.000 TL ceza ödeyecek

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DOĞALGAZ KULLANIRKEN DİKKAT EDİN

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Resmi Gazete aracılığıyla Elektrik, Su, Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği'ni paylaştı. Yönetmelikte elektrik, su ve gaz sayaçlarının düzenlemeleri yer aldı. Bakanlık 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 dönemleri arasında piyasaya sürülen doğalgaz sayaçlarının 2025 senesi sonuna kadar sökülerek yerine geçerli muayenesi yapılan sayaçların takılmasına karar verdi. Yeni kararda enerji tüketiminde güvenilirliğin artırılması ve sayaçların standart uygunluğa gelmesi planlanıyor. Yeni yönetmeliğe göre sayaç muayeneleri Bakanlık il müdürlükleri ya da kullanıcının kurduğu veya tercih ettiği servisler tarafından yaptırılacak. Hizmetlerden Bakanlık bir ücret talep etmeyecek. Muayene sırasında sayaç tip onayı olmazsa ya da tip onayını etkileyecek değişiklik tespit edilirse muayene işlemleri durdurularak ve sayaçla ilgili idari süreç başlayacak.





Sayaç kullanıcının sorumluluğunda olacak. Sayaç muayene başvuruları kullanıcı ya da kullanıcı tarafından yetkilendirilmiş il müdürlüklerine yapılabilecek. İlk muayene, periyodik muayene ya da stok muayenesi sonuçlarına göre uygun olan sayaçlar damgayla işaretlenecek. 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 tarihlerinde piyasaya sürülen ya da son muayenesi bu dönem içinde yapılan gaz iletim şebekesinde ya da iletim şebekesine doğrudan bağlı olan sayaçlar kullanıcılar tarafından il müdürlüklerine ertesi senenin Şubat ayı sonuna kadar bildirilecek. Bildirimler sonrasında 2025 senesine kadar sayaç sökülüp muayenesi yapılan sayaç takılacak. Bu tarihe kadar bildirim yapmayan ya da eksik veya hatalı bildirimde bulunan kullanıcılara sayaç kullanım süresinin sona ermesi sebebiyle idari işlem uygulanacak. Belirlenen süre içinde listeyle ilgili bildirimde bulunmayan, eksik ya da hatalı bildirim yapan kişiler için de idari yaptırım uygulanacak. Aynı zamanda Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik kapsamında da değişiklikler Resmi Gazete aracılığıyla paylaşıldı. Bu yönetmeliğe göre ölçü ve ölçü aletlerinin tamir ve ayar hizmetlerini sunacak kişilerin alacağı yetki belgesi, iş yeri uygunluk belgesi ile ilgili düzenlemeler paylaşıldı. Yönetmelik kapsamında yeni düzenlemeler 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.