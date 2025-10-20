Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

Doğalgazda kademe dönemi resmen başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji sübvansiyonlarında yeni bir döneme geçileceğini duyurdu. Yılbaşı itibarıyla hayata geçirilmesi hedeflenen doğalgazda kademe sistemiyle, elektrikte olduğu gibi tüketim esaslı yeni bir faturalandırma uygulanacak.

Hazırlanan modele göre, yüksek tüketim yapan ve gelir seviyesi yüksek olduğu kabul edilen haneler devlet desteği kapsamından çıkarılacak. Türkiye'nin iklim haritasına göre iller bazında farklı kademe sınırları belirlenecek.

Yeni model: 'ihtiyaca göre destek'

Yeni model, 'ihtiyaca göre destek' anlayışıyla hazırlandı. Türkiye'nin iklim koşulları ve bölgeler arası sıcaklık farklılıkları, kademe sınırlarının belirlenmesinde temel kıstas olacak. Kışın çok sert geçtiği Doğu Anadolu ile daha ılıman geçen Marmara'nın aynı kademeye tabi tutulmasının adil olmadığına dikkat çekildi.

Kışı sert geçiren illere pozitif ayrımcılık uygulanacak; örneğin Erzurum, Kars, Ağrı gibi illerdeki haneler için aylık tüketim kademe sınırı, İstanbul, İzmir veya Antalya'ya göre daha yüksek tutulacak.

Geçtiğimiz Ocak ayı verileri farkı ortaya koyuyor: Marmara'da bir hane ortalama 155 metreküp gaz tüketirken, Doğu Anadolu'da tüketim 235 metreküp'e ulaşıyordu. Yeni model bu coğrafi farklılıkları gözeterek soğuk bölgelerdeki mağduriyeti önlemeyi amaçlıyor.

İl il doğalgaz kademeleri (örnek hesaplamalar)

Yeni kademeli sistem, her ilin geçmiş kış aylarındaki ortalama hane başı tüketim verilerini baz alacak. Geçtiğimiz kış verilerine dayanan örnek hesaplamalar şu şekilde:

Ankara: Ortalama kış tüketimi 180 metreküp baz alındığında, aylık 270 metreküp ve üzeri tüketenler destek dışı kalacak.

İstanbul: Ortalama kış tüketimi 155 metreküp baz alındığında, aylık yaklaşık 230 metreküp ve üzeri tüketenler destek dışı kalacak.

Erzurum: Ortalama kış tüketimi 230 metreküp baz alındığında, aylık 345 metreküp ve üzeri tüketenler destek dışı kalacak.

Mali yük ve hedeflenen yönlendirme

2025 yılı itibarıyla elektrik ve doğalgazda uygulanan desteklemelerin toplam tutarı 600 milyar TL'yi aştı. Borçlanma finansmanı da eklendiğinde bu rakam devlet için toplam 850 milyar TL civarında bir maliyet oluşturuyor.

Bakanlık, desteğin yüksek gelir grubuna değil gerçekten ihtiyaç sahibi dar ve orta gelirli hanelere yönlendirilmesi amacıyla 'tüketimi yüksek olanı yüksek gelirli sayma' modelini benimsediğini açıkladı.

Son zam ve abonelik ücretleri

Vatandaşlar son gelişmelerle birlikte doğalgaza zam yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Doğalgaza en son zam 2 Temmuz 2025'te yapıldı.

Doğalgaz aboneliğiyle ilgili tavan bedeller ise şöyle belirlendi: abone bağlantı bedeli tavan fiyatı 6.154 TL, 100 metrekarelik bir alan için ilave abone bağlantı bedeli 5.353 TL, bağlantı kontrol ve onay bedeli ise ilk 100 metre için 3.471 TL.

Sonuç olarak, yeni 'doğalgazda kademe' sistemi yılbaşından itibaren hayata geçirilirse, ülke genelinde tüketim verilerine göre belirlenen il bazlı sınırlar çerçevesinde milyonlarca faturada farklılıklar görülecek; ancak kamu, desteği öncelikle ihtiyaç sahiplerine yönlendirmeyi hedefliyor.