Doğan Bekin: Fener Rum Patrikhanesine Eğitimde Ayrıcalık Verilemez

Doğan Bekin, Heybeliada Ruhban Okulu tartışmasında Fener Rum Patrikhanesine eğitimde ayrıcalık tanınmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 14:44
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:44
Bekin'den Meclis'te sert uyarı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, eğitim alanında Fener Rum Patrikhanesi lehine bir ayrıcalık tanınmasının eşitlik ilkesine aykırı olacağını belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmede Heybeliada Ruhban Okulu konusunun gündeme geldiğini ifade etti.

1971'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm özel yüksekokulların devlet denetimine girmesine yönelik kararının ardından, bu değişikliğe itiraz eden Fener Rum Patrikhanesi tarafından Heybeliada Ruhban Okulu'nun kapatıldığını hatırlatan Bekin, bu tarihsel süreci kamuoyuna yeniden aktardı.

"Fener Rum Patrikhanesinin konuyla ilgili asıl isteği 1971'de kapatılan Heybeliada Ruhban Okulu'nun eski statü ile yeniden açılmasıdır. Burada Fener Rum Patrikhanesi'ne yönelik eğitim konusuyla ilgili özel statü sağlanması veya herhangi bir ayrıcalığın verilmesi, eşitlik ilkesine açıkça aykırılık oluşturur. Dolayısıyla bu konuda imtiyaz tanınması söz konusu olamaz."

Bekin, konuyla ilgili olarak Yargıtay'ın kararını hatırlatarak, "Türkiye bir hukuk devletidir." ifadesini kullandı ve atılacak yanlış bir adımın Türkiye Cumhuriyeti'ne ciddi maliyetler getirebileceği uyarısında bulundu.

