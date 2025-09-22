Doğanın Ruhu Kısa Film Yarışması'nda Finalistler Açıklandı

TÜRSAK ve Happy Nest Healing işbirliğiyle düzenlenen 'Doğanın Ruhu Kısa Film Yarışması'nda finale kalan 10 proje ve ödül detayları açıklandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 22:08
Doğanın Ruhu Kısa Film Yarışması'nda final heyecanı

Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ve Happy Nest Healing işbirliğiyle bu yıl ilk kez düzenlenen 'Doğanın Ruhu Kısa Film Yarışması'nda finale kalan 10 proje belirlendi.

Finalistler

Yarışmada finale kalan yapımlar şunlar oldu: Tahsin Üngör'ün 'Acil Çoban Aranıyor', Ahmet Duvar'ın 'Alapınar', Hamide Enise Aytekin'in 'BEHIND', Sena Amanvermez'in 'Biyometrik', Bulut Kaçan'ın 'Çağ', Nilgün Yanık Emiroğlu'nun 'Denge', Zeynep Ada Demirel'in 'Kumdan Kale', Emirhan Cangül'ün 'Sevgili Günlük', Esin Ülkü'nün 'Tohum' ve Abdullah Harun İlhan'ın 'Taş ile Toprak Arasında' adlı yapımları finale kaldı.

Ödül töreni ve ödüller

Yarışma, 8. Doğal Yaşam Festivali kapsamında 27-28 Eylül'de sinemaseverlerle buluşacak. İlk üçe giren isimler, 28 Eylül'de Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü'nde yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

Yarışmada birincilik ödülüne değer görülen projeye 100 bin, ikincilik ödülünü kazanan yapıma 50 bin, üçüncülük ödülünü kazanan projeye ise 25 bin liralık ödül takdim edilecek.

