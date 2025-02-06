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Doğanşehir'de Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi Temeli Atıldı

Doğanşehir'de, kadınların ve gençlerin etkinliğini artırmak amacıyla Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 20:33
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 20:33
Doğanşehir'de Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi Temeli Atıldı

Doğanşehir’de Kadın, Aile ve Gençlik Merkezinin Temeli Atıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki ihtiyaçları karşılamak adına Kadın, Aile ve Gençlik Merkezinin temeli atıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, merkezin İzmir'in Buca ilçe belediyesi tarafından desteklendiğini belirterek, “Sizlerin desteğiyle bu yaraları saracağız. Doğanşehir'i hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise, Doğanşehir’in depremden en çok etkilenen ilçelerden biri olduğunu vurguladı. Ağbaba, merkezde oluşturulacak kadın dinlenme evinin önemli bir rol oynayacağını belirterek, “Buraya sadece kadınlar gelecek, çayını, pastasını, böreğini ücretsiz olarak Doğanşehir Belediyemiz karşılayacak ve kadınlara yakışan bir merkez olacak” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ve Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram da etkinlikte selamlama konuşması yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı ve bu önemli adım, bölgenin sosyal hayatına büyük katkı sağlayacak.

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