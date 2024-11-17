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Doğaseverler Arin Gölü'nde Kuraklığa Dikkat Çekti

Bitlis'te doğaseverler, Arin Gölü'nde düzenledikleri yürüyüşle kuraklık ve çevre temizliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 20:22
Doğaseverler Arin Gölü'nde Kuraklığa Dikkat Çekti

Doğaseverler Arin Gölü'nde Kuraklığa Dikkat Çekti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, doğaseverler kuraklığa dikkat çekmek üzere Arin Gölü kıyısında yürüyüş düzenledi. Van Gölü Aktivistleri Derneği'nin düzenlediği bu etkinlik, çevre temizliği ve su tüketiminin önemine vurgu yaptı.

Yürüyüş Duyarlılığı Artırdı

Van ve Bitlis'ten gelen doğaseverler ile dernek üyeleri, göl kıyısında bir araya gelerek yaklaşık 15 kilometre yürüyüş yaptı. Katılımcılar, "Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın" ve "Arin Gölü kurumasın" sloganları atarak çevrenin korunması çağrısında bulundular.

Çekilme ve Bilinçsiz Su Tüketimi

Derneğin yönetim kurulu üyesi Maşallah Özel, etkinliğe katılan 40 kişilik grup ile birlikte amaçlarının kuraklığa ve çevre temizliğine dikkat çekmek olduğunu belirtti. Özel, "Burası kuş cenneti olarak adlandırılıyor ve çok güzel bir yer. Kuraklık nedeniyle göl kıyısında 150 metreye yakın bir çekilme yaşanmış. Bunun nedenlerinden biri de bilinçsiz su tüketimidir. Bu konuda daha duyarlı olmamız gerekiyor," şeklinde konuştu.

Gelecek Nesiller İçin Farkındalık

Katılımcılardan Muazzez Piral, "Kuraklığa dikkati çekmek amacıyla 15 kilometre yürüyüş yaptık. Kuş cenneti olan Arin Gölü kurumasın. Bu güzellik gelecek nesillere kalsın," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bitlis'te doğaseverler, kuraklığa dikkati çekmek amacıyla Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü...

Bitlis'te doğaseverler, kuraklığa dikkati çekmek amacıyla Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü kıyısında yürüyüş gerçekleştirdi.

Bitlis'te doğaseverler, kuraklığa dikkati çekmek amacıyla Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü...

Bitlis'te doğaseverler, kuraklığa dikkati çekmek amacıyla Adilcevaz ilçesindeki Arin Gölü kıyısında yürüyüş gerçekleştirdi.

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