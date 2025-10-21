Doğaseverler Zore Kanyonu'nda 12 km yürüdü — Şanlıurfa'dan 50 kişilik grup

Şanlıurfa'dan gelen 50 doğasever, Sason ile Kulp arasındaki Zore Kanyonu'nda yaklaşık 12 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 17:42
Şanlıurfa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü öncülüğünde

Şanlıurfadan gelen 50 doğasever, Batman'ın Sason ile Diyarbakır'ın Kulp ilçeleri arasındaki Zore Kanyonu'nda yaklaşık 12 kilometre yürüyüş gerçekleştirdi. Etkinlik, Şanlıurfa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü organizasyonuyla düzenlendi.

Kulüp yöneticilerinden Ayhan Taş, yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada kanyonun bölgenin en dikkat çekici doğal güzelliklerinden biri olduğunu vurguladı. Taş, "Kanyonun doğal yapısı, bitki örtüsü ve havası harika. Burada yürüyüş yapmak bizim için çok değerli bir deneyim oldu. Bölgenin tanıtımı ve aynı zamanda korunması çok şey kazandırır." dedi.

Etkinliğe katılan Sümeyye Karakaş da Şanlıurfa'dan kanyonun güzelliğini görmek için geldiklerini belirterek, "Herkes hayran kaldı. Gerçekten doğa harikası bir yer." değerlendirmesinde bulundu. Karakaş, kanyonun turizme kazandırılması gerektiğini dile getirdi.

