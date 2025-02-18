DOGE'nin IRS Verilerine Erişim İddiası Gündemde

Elon Musk'ın yönettiği DOGE'nin IRS'ye ait hassas vergi verilerine erişmeye çalıştığı iddia ediliyor. Hukukçular, bu durumdan endişeli.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:02
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:02
DOGE'nin IRS Verilerine Erişim İddiası Gündemde

DOGE'nin ABD Gelir İdaresinin Hassas Verilerine Erişim İddiası

ABD'li milyarder Elon Musk'ın liderlik ettiği Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), ABD Gelir İdaresi (IRS) bünyesindeki hassas vergi mükellefi verilerine ulaşmayı hedefliyor. Associated Press'in ismini açıklamayan iki kaynağa dayandırdığı habere göre, DOGE, IRS'in vergi mükelleflerinin hesap bilgilerini anında görüntülemesine imkan tanıyan veri sistemine erişmeye çalışıyor.

Elde edilen bilgilere göre, eğer DOGE bu sisteme erişim sağlarsa, Musk ve ekibi, milyonlarca dosyaya ulaşabilir. Bu dosyalar arasında banka kayıtları ve diğer hassas bilgiler de yer alıyor. Ancak hukukçular, bu tür verilerin hukuksuz şekilde yayılmasının ABD vatandaşlarını hedef almak ve mahremiyetlerini ihlal etmek gibi amaçlarla kullanılabileceği konusunda endişelerini dile getiriyor.

Beyaz Saray'dan Açıklama

Beyaz Saray sözcüsü Harrison Fields, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "İsraf, dolandırıcılık ve suistimal, bozuk sistemimize derinlemesine kök salmıştır. Bu sorunları tespit etmek ve düzeltmek amacıyla sisteme doğrudan erişim gerekli" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Fields, Amerikan halkının vergilerinin hükümet tarafından nasıl harcandığını bilmesi gerektiğine vurgu yaparak, DOGE'nin yolsuzlukları aydınlatmaya devam edeceğini dile getirdi.

Senatörlerden Tepki

Demokrat senatörler Elizabeth Warren ve Ron Wyden, IRS'nin üst düzey yetkilisi Douglas O'Donnell'a mektup göndererek, Musk ve DOGE'ye erişim izni veren belgelerin kopyalarını talep etti. Senatörler, DOGE'nin IRS sistemlerine müdahale etmesinin vergi dönemine denk geldiğine dikkat çekerek, bu müdahalelerin vergi iadelerini belirsiz süreyle geciktirebileceğinden endişeli olduklarını belirtti. Mektupta, "Bütçesini bahar dönemine göre ayarlayan milyonlarca Amerikalı için vergi iadelerinin ödemesindeki herhangi bir gecikme mali açıdan yıkıcı olabilir" denildi.

IRS, bu yıl 27 Ocak'ta başlayan vergi sezonunun son tarihi olan 15 Nisan'a kadar, 140 milyondan fazla vergi beyannamesi doldurmayı öngörüyor. Ayrıca, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu (SSA) Başkan Vekili Michelle King, DOGE'nin kurumun veri tabanına erişim isteği üzerine görevini bırakmıştı.

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