Doge Verimlilik Departmanı Talebi Üzerine SSA Başkan Vekili İstifa Etti

ABD Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili İstifa Etti

ABD Sosyal Güvenlik Kurumu (SSA) Başkan Vekili Michelle King, milyarder Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından yapılan veri erişimi talebi üzerine görevinden ayrıldığını açıkladı. Associated Press'in ismini açıklamayan kaynaklarına dayandırdığı habere göre, King, DOGE'nin kuruma ait aşırı hassas bilgilere erişim sağlama isteğini kabul etmedi.

Duygusal Tepki ve İstifa

King, verilerin güvenliğini ön planda tutarak bu talebe karşı çıkmış ve istifasının gerekçesini bu şekilde açıklamıştır. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın SSA'nın yeni başkanı olarak iş insanı Frank Bisignano'yu atadığını ve King'in ardından Başkan Vekili olarak yolsuzlukla mücadele uzmanı Leland Dudek'i görevlendirdiğini bildirdi.

Musk’ın Açıklamaları Dikkat Çekti

Elon Musk, SSA sisteminde hatalar olduğunu iddia ederken, kuruma ait verilerdeki tutarsızlıkları da gündeme getirdi. Musk, sosyal güvenlik sisteminin nasıl çalıştığına dair kimsenin yeterince bilgi sahibi olmadığını ve Hazine Bakanlığı ile SSA arasındaki ödeme dosyalarında önemli tutarsızlıkların bulunduğunu öne sürdü.

İddialar ve Mizahi Paylaşımlar

Musk, kendi sosyal medya hesabında, SSA veri tabanında 150 ila 159 yaş arasında 1 milyondan fazla kişinin kaydedildiğini ve bir kişinin yaşının 360'ın üzerinde olduğunu ifade etti. Bu vurgularının yanı sıra, "Belki de alacakaranlık gerçektir ve Sosyal Güvenlik yardımı alan çok sayıda vampir vardır," şeklinde mizahi bir dille durumu ele aldı.