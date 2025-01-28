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Doğmadan Önce Kanser Riski: Yeni Araştırma Uyardı

Yeni bir araştırma, kansere yakalanma riskinin doğmadan önce başlayabileceğini ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 18:12
Doğmadan Önce Kanser Riski: Yeni Araştırma Uyardı

Epigenetik Faktörler Kanser Riskini Belirliyor

Araştırmacılar, kansere yakalanma riskinin doğum öncesinde başlayabileceğini tespit etti. Van Andel Enstitüsü'nden bilim insanları, kanser riskinin belirlenmesine ilişkin önemli bir araştırma yürüttü.

Fareler Üzerinde Yapılan Deneyler

Fareler üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada, canlıların kansere nasıl ve ne zaman yakalanacağını belirleyen epigenetik faktörler detaylı bir şekilde incelendi. Araştırmacılar, farelerin gelişim süreçleri sırasında ortaya çıkan iki farklı epigenetik durumu gözlemledi.

Doğum Öncesi Risk Endişesi

Söz konusu iki epigenetik durumun, yaşamın ilerleyen dönemlerinde kansere yakalanma riskine dair önemli bilgiler sunduğu belirlendi. Bu durumların birinin düşük, diğerinin ise daha yüksek kanser riski ile ilişkilendirildiği ifade edildi.

Kanser Türlerine Dair Bilgiler

Ayrıca, epigenetik durumların yalnızca risk seviyesini değil, aynı zamanda olası kanser türleri hakkında da bilgi sağladığı görüldü. İncelemeler sonucunda, yavru farelerdeki epigenetik durumların lösemi ve lenfoma gibi kan kanseri türleri veya akciğer ve prostat kanseri gibi diğer kanser türlerine yakalanma riskleri ile ilişkili olduğu tespit edildi.

Bu önemli araştırma sonuçları, "Nature Cancer" dergisinde yayımlandı ve kanserle mücadelede önleyici adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

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