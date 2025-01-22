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Dogo Argentino Köpeği, Kosova'da 4 Öğrenciyi Yaraladı

Kosova'nın Suhareka kasabasında Dogo Argentino cinsi bir köpek, 4 ilkokul öğrencisini yaraladı. Olayla ilgili köpeğin sahibi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 20:17
Dogo Argentino Köpeği, Kosova'da 4 Öğrenciyi Yaraladı

Dogo Argentino Saldırısı Kosova'da Korku Dolusu Anlar Yaşattı

Kosova'nın güneyindeki Suhareka kasabasına bağlı Shiroke köyünde, 17 Şubat İlkokuluna giren bir Dogo Argentino cinsi köpek, 4 ilkokul öğrencisine saldırdı.

Olay, sabah saatlerinde gerçekleşti. Kosova polisi tarafından yapılan açıklamalara göre, köpeğin saldırısı sırasında öğrenciler ve öğretmenler, kendilerine doğru koşan köpekten korkarak kaçıştı.

Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası görüntüleri, olay anını gözler önüne serdi. Yaralı öğrencilerden birinin, kapsamlı tedavi için Prizren Şehir Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

Köpek, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz hale getirilirken, köpeğin sahibi gözaltına alındı. Bu üzücü olay, halk arasında büyük bir endişeye yol açtı.

Yetkililer, eğitim kurumlarında hayvanların kontrol altında tutulmasının önemine dikkat çekerek, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin altını çizdi.

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