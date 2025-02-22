Doğu Akdeniz'de Fırtına Uyarısı: Dikkatli Olun!

Meteoroloji, Doğu Akdeniz'in batısında yarın fırtına beklendiğini duyurdu. Ulaşımda aksamalara karşı tedbir alınması gerekiyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 14:10
Doğu Akdeniz'de Fırtına Uyarısı: Dikkatli Olun!

Doğu Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

Doğu Akdeniz'in batısında yarın fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Akdeniz'in batısında rüzgar, günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın Etkisi ve Önlemler

Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına süresince, ulaşımda aksamalara gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bu sebeple yerel halk ve denizcilerin gerekli önlemleri alması büyük önem taşımaktadır.

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