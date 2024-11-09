Doğu Akdeniz'de Fırtına Uyarısı: Hatay Kıyılarında Şiddetli Rüzgar Bekleniyor

Doğu Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

Doğu Akdeniz'de yarın için fırtına uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda, Hatay'ın kıyı kesimlerinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın Etkisi Ne Zaman Azalacak?

Uyarılara göre, fırtınanın etkisinin yarın akşam saatlerinden itibaren azalarak kaybolması bekleniyor. Vatandaşların bu süreçte dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları öneriliyor.