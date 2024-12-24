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Doğu Akdeniz İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel ve ulaşım aksamalarına karşı tedbirli olunmalı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:16
Doğu Akdeniz İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Doğu Akdeniz İçin Sağanak Yağış Uyarısı

Türkiye’deki Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz bölgesi için önemli bir sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, bu yağışların bugün başlayıp yarın sabaha kadar etkili olacağı belirtildi. Mersin'in doğusu ile Adana'nın batısında yerel olarak kuvvetli yağışların beklenmesi, olumsuz hava koşullarına zemin hazırlıyor.

Yağışların Oluşturabileceği Tehlikelere Dikkat!

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Son günlerde artan yağışlar, bölgedeki tarım ve ulaşım faaliyetlerini de etkilemekte. Bu nedenle, ilgili kurumların ve vatandaşların önlem alması büyük önem taşıyor.

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Doğu Akdeniz İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

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