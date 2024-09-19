Doğu Anadolu'da 19 Eylül Gaziler Günü Coşkuyla Kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü Törenlerle Anıldı

Doğu Anadolu Bölgesi, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de çeşitli etkinliklerle kutlamalar gerçekleştirdi.

Erzurum'daki Tören

Erzurum'un Havuzbaşı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Vali Vekili Lokman Düzgün, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Salih Mesci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve öğrenciler tarafından şiirler okundu. Mesci, "Gazilik bir şereftir; gaziler, şehitlerle birlikte Cumhuriyetimizin teminatıdır" diyerek, gazilerin vatan savunmasında ne kadar önemli bir yer kapladığını vurguladı.

Kars’ta Anma Etkinlikleri

Kars'ta ise Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kars Valisi Ziya Polat ve 14. Mekanize Piyade Tugay Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Derneği Kars İl Temsilcisi Gazi Ercan Akbulak, Türk milletinin bağımsızlığa olan bağlılığını dile getirerek, Mustafa Kemal Atatürk'ün gazi unvanını almasının yıl dönümüne değindi.

Diğer İllerdeki Kutlamalar

Ardahan'da, Valilik önünde çelenk sunumunun ardından yürüyüş düzenlendi. Erzincan'daki etkinlikte ise Vali Yardımcısı Neslihan Kısa Duman ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Atatürk Parkı'nda buluşarak çelenk bıraktılar.

Ağrı'da, Abide Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunmalarının ardından dua edildi. Tunceli'de ise katılımcılar, Atatürk Stadı önünde bir araya gelerek Valilik bahçesine yürüdü ve burada çelenk sundular.

Çeşitli illerde kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü etkinliklerinde, gazilerin onurlandırılması ve vatan için verdikleri mücadelelerin hatırlanması amaçlandı. Bu gün, gazilerin ve şehitlerin hatıralarının yaşatıldığı bir gün olarak öne çıktı.

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Ağrı'da Vali Mustafa Koç, il protokolü, gaziler ve öğrenciler, Türk bayrakları eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yaklaşık 1 kilometre yürüdü.

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Ağrı'da Vali Mustafa Koç, il protokolü, gaziler ve öğrenciler, Türk bayrakları eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yaklaşık 1 kilometre yürüdü.

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Ağrı'da Vali Mustafa Koç, il protokolü, gaziler ve öğrenciler, Türk bayrakları eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yaklaşık 1 kilometre yürüdü.

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Ağrı'da Vali Mustafa Koç, il protokolü, gaziler ve öğrenciler, Türk bayrakları eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yaklaşık 1 kilometre yürüdü.

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Ağrı'da Vali Mustafa Koç, il protokolü, gaziler ve öğrenciler, Türk bayrakları eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yaklaşık 1 kilometre yürüdü.

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Ağrı'da Vali Mustafa Koç, il protokolü, gaziler ve öğrenciler, Türk bayrakları eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yaklaşık 1 kilometre yürüdü.

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Ağrı'da Vali Mustafa Koç, il protokolü, gaziler ve öğrenciler, Türk bayrakları eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yaklaşık 1 kilometre yürüdü.

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Ağrı'da Vali Mustafa Koç, il protokolü, gaziler ve öğrenciler, Türk bayrakları eşliğinde Millet Bahçesi'ne kadar yaklaşık 1 kilometre yürüdü.