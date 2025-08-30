Doğu Anadolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Doğu Anadolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı törenlerle kutlandı

Erzurum, Ağrı, Tunceli, Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır'da düzenlenen törenlerle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yılı coşkuyla anıldı. Valiler, komutanlar, belediye başkanları, kamu görevlileri ve çok sayıda vatandaş etkinliklere katıldı.

Erzurum

Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Vali, Tümgeneral Akyıldız ve Sekmen'in askeri araçla vatandaşı selamladığı törende şiirler, halk oyunları gösterileri, 9. Kolordu Komutanlığı Bando Takımı ile mehteran marşları yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajı okundu ve program tören geçişiyle sona erdi.

Törene Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Uğurlu, İl Emniyet Müdür Vekili Gökhan Dedebağı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Ayrıca İspir Hükümet Konağı önünde de bir kutlama programı gerçekleştirildi.

Ağrı

Ağrı'da Abide Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Vali Mustafa Koç, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar törene katıldı. Heyet Hava Şehitliği Anıtı'nda dua edip mezarlara karanfil bıraktı ve merkez şehitliğini ziyaret etti.

Tunceli

Tunceli'de Valilik bahçesinde başlayan tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Vali ile Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl tebrikleri kabul etti. Atatürk Stadı'ndaki programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yanı sıra kick boks ve köpekli tim gösterileri gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu, yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi ve geçit töreniyle program tamamlandı. Ovacık, Pülümür, Hozat, Mazgirt, Çemişgezek, Nazımiye ve Pertek ilçelerinde de etkinlikler düzenlendi.

Ardahan

Ardahan'da törenler Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Vali Hayrettin Çiçek, 25. Hudut Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu ile Belediye Başkanı Faruk Demir vatandaşların bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajı okundu; jandarma komando ekibi gösterisi, şiirler, müzik dinletisi, halk oyunları ve resmi geçit töreni ile program sonlandırıldı.

Erzincan

Erzincan'da Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç ile Belediye Başkanı Bekir Aksun Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tebrikler kabul edildi. Ordu Caddesi'ndeki törende yetkililer araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu ve askeri birliklerin geçit töreniyle program son buldu.

Kars

Kars'ta Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Vali Ziya Polat, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Nail Türe ve Belediye Başkanı Ötüken Senger Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve tebrik kabulünün ardından Kağızman Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli askerlerin gösterisi ilgi gördü. Kafkas halk oyunları, öğrencilerin şiirleri ve askeri birliklerin geçişi ile tören sona erdi.

Sarıkamış'taki törende ise Kaymakam Enis Aslantatar, Sarıkamış 9'uncu Komando Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Mehmet Emin Bak ve Sarıkamış Belediye Başkan Vekili Burhan Boydak ile birlikte Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitler için dua edildi.

Iğdır

Iğdır'da İl Halk Kütüphanesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan program Valilikte devam etti. Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, Vali Ercan Turan ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü ile ilgililer törene katıldı. Valilikteki tebrik kabulünün ardından yetkililer halkı selamlayıp bayramlarını kutladı; şiirler, spor gösterileri ve halk oyunlarıyla etkinlik tamamlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü Doğu Anadolu'da resmi törenler, kültürel programlar ve şehitlik ziyaretleriyle anıldı.