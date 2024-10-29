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Doğu Anadolu'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Doğu Anadolu'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, çeşitli etkinliklerle 101. yılı törenle kutlandı.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 14:03
Doğu Anadolu'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Doğu Anadolu’da 101’inci Cumhuriyet Yılı Coşkusu

Doğu Anadolu’nun çeşitli illerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 101’inci yıl dönümü düzenlenen törenlerle coşku içinde kutlandı.

Erzurum'da Kutlama Programı

Erzurum'da başlayan kutlamalar, Vali Mustafa Çiftçi’nin Valilik binasındaki tebrik kabulüyle başladı. Kutlama programı Hastaneler Caddesi’nde gerçekleştirildi. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla etkinlikler başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı da burada okundu.

Vali Çiftçi, “Küresel belirsizliklerin arttığı bu dönemde devletimiz barışı ve adaleti sağlamak için gayret göstermektedir.” dedi.

Ardahan’da Coşku

Ardahan’da ise Vali Hayrettin Çiçek makamında tebrikleri kabul ederek, Kongre Caddesi’ndeki törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuştu. Çiçek, “Bugün burada Cumhuriyetimizin 101’inci yılını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.” diyerek terörle mücadelede daha çok çalışacaklarının altını çizdi.

Tunceli’de Birlik Mesajı

Tunceli'de Vali Bülent Tekbıyıkoğlu’nun Valilik binasında tebrikleri kabul etmesinin ardından Atatürk Stadı’ndaki kutlamalara geçildi. Tekbıyıkoğlu, “Birliğimizi, dirliğimizi gösterme zamanıdır,” dedi ve etkinlikte çeşitli gösterilere yer verildi.

Erzincan'da Gurur Dolu Anlar

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu da Ordu Caddesi’nde düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajını okudu. Aydoğdu, “Cumhuriyet’in ilanı sadece bir yönetim değişikliği değildir.” diyerek tarihsel süreci aktardı.

Ağrı’nın Kutlaması

Ağrı Valisi Mustafa Koç, Adliye önünde yapılan kutlama programında konuşarak, “Cumhuriyet, kadim medeniyet birikiminin mirasıdır.” ifadelerini kullandı ve etkinliklerin ardından geçit töreni gerçekleştirildi.

Kars ve Iğdır’da Eğlenceli Etkinlikler

Kars’ta Vali Ziya Polat, Hükümet Konağı önünde yapılan programda vatandaşları selamladı. Iğdır'da da Vali Ercan Turan, kutlama alanında Cumhurbaşkanı’nın mesajını okudu ve halk oyunları gösterileri yapıldı.

Doğu Anadolu'da Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yılı coşku ve gurur içinde kutlanmaya devam etti.

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