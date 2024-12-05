Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar Etkili: Erzurum, Ardahan ve Kars'ta Sıcaklık -18 Dereceye Düştü

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Erzurum, Ardahan ve Kars illerinde dondurucu soğuklar, günlük yaşamı olumsuz etkilemektedir.

Erzurum'da gece hava sıcaklıkları sıfırın altında 12 derece ölçülürken, bu durum binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluşmasına sebep oldu. Park halindeki araçların camlarında da kırağı meydana gelirken, bazı şadırvanlar buzla kaplandı. Sürücüler, araçlarının camlarının buzlanmasını önlemek için battaniye ve branda kullanmaya başladı.

Derelerin dondurulmasıyla birlikte belediye ekipleri, biriken karların dere yataklarına bırakılması için iş makineleriyle harekete geçti. Kar birikintileri ve buzlanma nedeniyle bazı kaldırımlarda yürümekte güçlük çeken vatandaşlar, zorlu koşullarla karşı karşıya kaldı.

Ardahan'daki Durum

Ardahan'da ise termometreler gece sıfırın altında 11 dereceyi gösterdi. Dondurucu soğuklar, şehrin çeşitli noktalarında buzlanma ve kırağı oluşmasına yol açtı. Şehrin yüksek kesimlerinde ise sis etkili oldu. Özellikle Göle ilçesinde hava sıcaklığının -18 dereceye düştüğü bildirildi.

Kars'ta Hayat Olumsuz Etkilendi

Kars kentinde de soğuk hava etkisini gösterdi ve gece sıcaklığı -8 dereceye kadar düştü. Bu durum, bitkilerin ve ağaçların kırağı ile kaplanmasına neden oldu. Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kars Çayı'nda yaşayan yeşilbaş ördekler, buz tutmayan su alanlarında yiyecek ararken görüntülendi.

Bunun yanında, Sarıkamış ilçesinde hava sıcaklığı -13 derece olarak ölçülürken, bitkiler ve ağaçlar kırağı ile beyaza büründü.

Erzurum'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü kentte, dereler dondu.

Erzurum'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 12 derece ölçüldüğü kentte, dereler dondu.