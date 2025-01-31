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Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum, Ardahan ve Ağrı'daki dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece sıcaklıkları eksi 30'a kadar düştü.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 10:46
Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Doğu Anadolu Bölgesi, dondurucu soğukların etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, gece en düşük sıcaklıklar Türkiye genelinde sıfırın altında kaydedildi. Özellikle Erzurum, Ardahan ve Ağrı illerinde yaşanan bu soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da Dondurucu Soğuklar

Erzurum'da gece termometreler sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi. Park halindeki araçların camları buzla kapanırken, cami bahçelerindeki şadırvanlar da buz tuttu. Soğuktan etkilenmemek için bazı vatandaşlar, araçlarının üzerine halı örttü.

Ardahan'da Buzlanma Sorunu

Ardahan'da ölçülen en düşük sıcaklık sıfırın altında 22 derece olarak kaydedildi. Kentte yol ve kaldırımlarda buzlanma yaşanırken, akarsular ve göletler dondu. Soğuktan korunmak isteyen vatandaşlar, araçlarını branda, battaniye ve halı gibi örtülerle kapladı.

Ağrı'da Soğuk Hava Etkili

Ağrı'da da durum farklı değil. Gece sıcaklıkları sıfırın altında 21 derece oldu. Buzlanma ve kırağı oluşan bölgede Murat Nehri, tamamen buzla kaplandı. Ayrıca, 20 metre yüksekliğindeki su deposunda uzun buz sarkıtları gelişti. Ağrılılar, araçlarını da soğuktan koruyarak battaniye ve çadırla örttü.

Ağrı'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin gece sıfırın altında 21...

Ağrı'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin gece sıfırın altında 21 dereceyi gösterdiği kentte Murat Nehri buzla kaplandı, 20 metre yükseklikteki su deposunda uzun buz sarkıtları oluştu.

Ağrı'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin gece sıfırın altında 21...

Ağrı'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin gece sıfırın altında 21 dereceyi gösterdiği kentte Murat Nehri buzla kaplandı, 20 metre yükseklikteki su deposunda uzun buz sarkıtları oluştu.

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