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Doğu Anadolu'da Hamas Lideri Heniyye'ye Suikast Tepkisi

Doğu Anadolu'da çeşitli illerde, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikasta yönelik tepkiler sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 18:34
Doğu Anadolu'da Hamas Lideri Heniyye'ye Suikast Tepkisi

Heniyye'nin Suikastı Üzerine Tepkiler

Doğu Anadolu bölgesinde, Irak'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik tepkiler yükseliyor. Erzurum, Ardahan, Ağrı, Erzincan, Iğdır ve Kars'ta düzenlenen etkinliklerle bu saldırıya karşı duyulan öfke dile getirildi.

Erzurum'da Toplanan Kalabalık

Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde, vatandaşlar toplandı. İkindi namazının ardından Yakutiye Kent Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, namaz sonrası tekbir getirdi ve İsrail aleyhinde sloganlar attı. Platform sözcüsü Mustafa Karataş, bu suikastı kınayarak dayanışmanın önemini vurguladı.

Ardahan'da Dua ve İkindi Namazı

Ardahan Merkez Camisi'nde, namaz sonrası Heniyye için dua edildi. İl Müftülüğü tarafından yapılan duyuruda, cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağı belirtildi.

Ağrı İkindi Namazında Anma

Ağrı'da, Merkez Camisi'nde ikindi namazı öncesinde Heniyye için sela okundu. Kudüs Platformu sözcüsü Arif Yılmaz, yaptığı basın açıklamasında Heniyye'nin şehitler kervanına katıldığını ifade etti. Yılmaz, İsrail'in devam eden saldırılarına karşı bütün dünyanın sesini yükseltmesi gerektiğini vurguladı.

Erzincan'da Dayanışma Etkinliği

Erzincan Filistin Dayanışma Platformu üyeleri, Cami Kebir Camisi'nde toplanarak suikastı kınadı. Platform sözcüsü Ali Ersu, "Filistin halkının cesur lideri İsmail Heniyye, katil İsrail'in düzenlediği hain bir suikast ile şehit olmuştur," dedi. Ersu ayrıca, bu saldırının Filistin halkının haklı mücadelesinin yanındayız mesajını verdi.

Iğdır ve Kars'taki Etkinlikler

Iğdır'daki camilerde de Heniyye için sela okundu. Ulu Cami'de toplanan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Kars'taki Sultan Alparslan Camisi önünde düzenlenen etkinlikte, STK temsilcileri saldırıyı kınadı ve dua etti. AK Parti Kars Milletvekili Adem Çakın da bu etkinlikte yer aldı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Erzurum...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından ikindi namazının ardından Yakutiye Kent Meydanı'ndaki Lala Paşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Erzurum...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından ikindi namazının ardından Yakutiye Kent Meydanı'ndaki Lala Paşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Erzurum...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından ikindi namazının ardından Yakutiye Kent Meydanı'ndaki Lala Paşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Erzurum...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından ikindi namazının ardından Yakutiye Kent Meydanı'ndaki Lala Paşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Erzurum...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından ikindi namazının ardından Yakutiye Kent Meydanı'ndaki Lala Paşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Erzurum...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından ikindi namazının ardından Yakutiye Kent Meydanı'ndaki Lala Paşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Erzurum...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından ikindi namazının ardından Yakutiye Kent Meydanı'ndaki Lala Paşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Erzurum...

İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Erzurum Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından ikindi namazının ardından Yakutiye Kent Meydanı'ndaki Lala Paşa Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

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