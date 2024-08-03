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Doğu Anadolu'da İsmail Heniyye İçin Yürüyüşler Düzenlendi

Van, Muş ve Bitlis'te Hamas lideri İsmail Heniyye için gerçekleştirilen yürüyüşler, Filistin'e destek mesajlarıyla doluydu.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 22:44
Doğu Anadolu'da İsmail Heniyye İçin Yürüyüşler Düzenlendi

İsmail Heniyye İçin Tahran'da Yaşamını Yitiren Hamas Liderine Destek Yürüyüşleri

Van, Muş ve Bitlis'te, İran'ın başkenti Tahran'da suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için geniş katılımlı yürüyüşler düzenlendi. Bu etkinlikler, Filistin'e destek vermek amacıyla gerçekleştirildi.

Van'daki Yürüyüş

Yürüyüş, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde, Van'ın Beşyol Meydanı'nda toplulukların bir araya gelmesiyle başladı. Katılımcılar, Kent Meydanı'na kadar yürüyerek etkinliklerine devam ettiler. Platform sözcüsü Mehmet Emin Akaslan, burada yaptığı basın açıklamasında, "Gazze direnişine destek vermek için buradayız," ifadelerini kullandı. Akaslan; "Sistemi kökten reddetme vaktidir. Artık dünyayı bu düzenbazların düzeninin dışında yeniden kurma vaktidir," şeklinde konuştu.

Muş'taki Etkinlikler

Muş'ta, Mescidi Aksa Platformu tarafından organize edilen yürüyüş, Kent Meydanı'ndan İmamı Şafi Camisi'ne kadar sürdü. Memur-Sen Şube Başkanı Mahir Barışan, 7 Ekim'den bu yana yaşanan olaylara dikkat çekerek, "İsrail'in Gazze'de soykırım uyguladığını" söyledi. Ayrıca Barışan, "Torunları, çocukları şehit edildi," diyerek 40 bin Filistinlinin yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Bitlis'teki Yürüyüş

Bitlis'te, Hacı Mehmet Şirin Camisi önünde toplanan kalabalık, pankartlar ve dövizlerle Mevlana Parkı'na ulaşmak üzere bir yürüyüş gerçekleştirdi. Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, burada yaptığı açıklamada, "İsmail Heniyye'nin vasiyetini yerine getirmek için toplanmış bulunuyoruz," şeklinde belirtti. Durak, Gazze'deki insani krizin boyutlarını gözler önüne sererek, "Sığınacak tek bir yer yok ve insanlar çaresizce bekliyor," dedi.

Van, Muş ve Bitlis'te İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastte yaşamını yitiren Hamas Siyasi...

Van, Muş ve Bitlis'te İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastte yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi. Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Beşyol Meydanı'nda bir araya gelenler, Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Van, Muş ve Bitlis'te İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastte yaşamını yitiren Hamas Siyasi...

Van, Muş ve Bitlis'te İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastte yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi. Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Beşyol Meydanı'nda bir araya gelenler, Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Van, Muş ve Bitlis'te İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastte yaşamını yitiren Hamas Siyasi...

Van, Muş ve Bitlis'te İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastte yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi. Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Beşyol Meydanı'nda bir araya gelenler, Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Van, Muş ve Bitlis'te İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastte yaşamını yitiren Hamas Siyasi...

Van, Muş ve Bitlis'te İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastte yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi. Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Beşyol Meydanı'nda bir araya gelenler, Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Van, Muş ve Bitlis'te İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastte yaşamını yitiren Hamas Siyasi...

Van, Muş ve Bitlis'te İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastte yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için yürüyüş düzenlendi. Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde Beşyol Meydanı'nda bir araya gelenler, Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

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