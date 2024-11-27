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Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta etkili kar yağışı nedeniyle ulaşım zorlaşıyor ve hayat olumsuz etkileniyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:14
Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Devam Ediyor

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli ve Kars'ta kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle Erzurum'da üç gündür aralıklarla yağan kar, gece saatlerinden itibaren de yoğun bir şekilde etkili oldu.

Son yağışla birlikte kent merkezindeki kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 derece ölçüldüğü Erzurum'da, tarihi yapılar, cadde ve sokaklar karla kaplandı. Bu durum, sürücüler ve vatandaşlar için zor anlar yaşatırken, belediye ekipleri yol ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Ardahan'da Buzlanma Sorunu

Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar nedeniyle yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Bu da ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Ağrı'da Beyaz Bir Dünya

Ağrı’da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabaha kadar devam etti. Sonrasında caddeler ve sokaklar beyaza büründü. Sabah saatlerinde işlerine giden vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karları temizledi. Bazı vatandaşlar da araçlarını battaniyelerle örttü. Öğrenciler de okul bahçesinde kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.

Tunceli'de Sis ve Buzlanma

Tunceli'de soğuk havanın etkisiyle dağların zirveleri sisle kaplandı, cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu. Kentin bazı yüksek kesimlerinde ise aralıklarla kar yağışı etkisini sürdürüyor. Doğanın beyaz örtü ile kaplanması, yaban hayvanlarının yiyecek bulmasını zorlaştırıyor.

Kars'ta Kar Yağışı ve Buz Sarkıtları

Kars'ta yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte dün gece başlayan kar, aralıklarla devam ederken, etrafı beyaza bürüdü. Kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı, bazıları rampalı bölgelerden çıkamadı. Sarıkamış ilçesine de dün başlayan kar etkisini sürdürüyor. Karla birlikte etkili olan soğuk hava, buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ardahan kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

Ardahan kent merkezinde kar yağışı etkili oldu.

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