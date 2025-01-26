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Doğu Anadolu'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisi devam ediyor. Hava sıcaklıkları sıfırın altında ölçülüyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 12:19
Doğu Anadolu'da Kar Yağışı ve Soğuk Hava Etkisini Sürdürüyor

Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Etkili

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı ve soğuk hava hakimiyetini sürdürüyor. Gece, termometrelerin sıfırın altında 11 dereceye düştüğü Erzurum'da aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Soğuk hava şartları, park halindeki araçların camlarının buz tutmasına ve ağaçlarda kırağı oluşmasına neden oldu. Bazı sürücüler, araçlarını soğuktan korumak amacıyla üzerlerine battaniye örttü. Erzurum'un Şenkaya ilçesinde de kar yağışı, Akşar bölgesini beyaza bürüdü.

Ardahan'da Soğuk Hava Hissediliyor

Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 12 derece olarak ölçüldü. Sabah saatlerinde kentin çeşitli bölgelerinde kısa süreli kar yağışı etkili olurken, soğuk hava yüzünden yollarda buzlanmalar meydana geldi.

Kars'ta Kar Yağışı Devam Ediyor

Kars'ta son iki gündür aralıklarla devam eden kar, yerini soğuk havaya bıraktı. Soğuk havanın etkisiyle Kars Kalesi eteklerinden geçen Kars Çayı, buzla kaplandı.

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