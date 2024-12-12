Doğu Anadolu'da Kuvvetli Kar Uyarısı: Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır Hazır Olmalı

Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Alarmı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Bitlis, Van, Hakkari, Ağrı ve Iğdır için Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli kar uyarısı yapıldı.

Tahminler Ne Diyor?

Bugün öğle saatlerinden itibaren, Bitlis'in doğu kesimleri ile Van, Hakkari, Ağrı, Iğdır ve çevrelerinde gece yarısına kadar kuvvetli ve yer yer yoğun kar bekleniyor.

Olumsuz Etkiler ve Önlemler

Bölgelerdeki kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, tipi ile kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.