Doğu Anadolu'da Kuvvetli Yağış Uyarısı!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, bu gece ve yarın kuvvetli yağışlar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülüyor. Ayrıca, Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Tunceli ve Bingöl'ün kuzeyi, Bitlis'in güneyi ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Yağışların Etkili Olacağı İlçeler

Yağışların etkisi, bu gece saatlerinden itibaren Malatya ve Adıyaman çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde görülecek. Öğle saatlerine gelindiğinde ise Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışlar meydana gelecek.

Vatandaşlara Dikkat Uyarısı

Kuvvetli yağışların muhtemel olumsuz etkileri arasında ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, ayrıca kar yağışı alan bölgelerde buzlanma ve don riski bulunmaktadır. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önemle tavsiye edilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.