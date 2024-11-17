DOLAR
34,42 0%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 0%
BITCOIN
3.116.786,71 0,22%

Doğu Anadolu'da Kuvvetli Yağış Uyarısı!

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bu gece ve yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Vatandaşlar tedbirli olmalı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 15:38
Doğu Anadolu'da Kuvvetli Yağış Uyarısı!

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kuvvetli Yağış Bekleniyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde, bu gece ve yarın kuvvetli yağışlar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre, yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması öngörülüyor. Ayrıca, Siirt ve Şırnak'ın doğusu, Tunceli ve Bingöl'ün kuzeyi, Bitlis'in güneyi ile Hakkari'nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Yağışların Etkili Olacağı İlçeler

Yağışların etkisi, bu gece saatlerinden itibaren Malatya ve Adıyaman çevrelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinde görülecek. Öğle saatlerine gelindiğinde ise Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağışlar meydana gelecek.

Vatandaşlara Dikkat Uyarısı

Kuvvetli yağışların muhtemel olumsuz etkileri arasında ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, ayrıca kar yağışı alan bölgelerde buzlanma ve don riski bulunmaktadır. Bu nedenle, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önemle tavsiye edilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adıyaman'da Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Kandemir: CHP Tarafsız Değil, Yalanlarla Geçmişe Sarılıyor
3
İsrail Askerlerinden Batı Şeria'da 15 Filistinli Gözaltına Alındı
4
24 Kasım: Öğretmenler Günü ve Tarihteki Önemli Olaylar
5
KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Brüksel'de Coşku ile Kutlandı
6
Bakan Göktaş, Kadın İstihdamını Artırmak İçin Güçlü Adımlar Attıklarını Vurguladı
7
Dünya Prematüre Günü'nde Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!