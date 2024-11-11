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Doğu Anadolu'da Milli Ağaçlandırma Günü Coşkuyla Kutlandı

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Doğu Anadolu'da toplam 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 13:54
Doğu Anadolu'da Milli Ağaçlandırma Günü Coşkuyla Kutlandı

Doğu Anadolu'da Fidan Dikim Etkinlikleri

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Erzurum, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Erzincan, Kars ve Iğdır illerinde fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda, bölgedeki çeşitli alanlara 50 bin fidan ekildi.

Erzurum'da Anlamlı Etkinlik

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, kar yağışı altında düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, 5 hektarlık sahada 4 bin fidan toprakla buluşturuldu. Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, “İklim krizinin eşiğindeki zor zamanlar geçiriyoruz. Ülkemizi daha yeşil hale getirmek için üzerimize düşeni yapmalıyız” dedi.

Ardahan'da Sembolik Dikim

Ardahan Üniversitesi kampüsünde, Vali Hayrettin Çiçek ve Belediye Başkanı Faruk Demir ile birlikte 500 fidan dikildi. Çiçek, “Geçen nesillere örnek olacak bu çalışmalar, tabiatı koruma açısından büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Erzincan'da Fidan Büyümesi

Erzincan'da, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Vali Hamza Aydoğdu, 4 bin 500 ardıç ağacı dikileceğini duyurarak, “Bu yıl toplamda 20 bin fidan toprakla buluşturulacak.” dedi.

Ağrı'da Kalabalık Katılım

Ağrı'da, Ahmed-i Hani Havalimanı yakınlarında düzenlenen etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Ahmet Raşit Orhan, il genelinde 9 bölgede 9 bin fidanın ekildiğini açıkladı.

Tunceli'de Büyük Hedef

Tunceli'de ise Valilik ve Orman İşletme İl Müdürlüğü iş birliği ile 25 bin çam fidanı toprakla buluşturuldu. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, yapılan projelere destek olunması gerektiğinin altını çizdi.

Kars ve Iğdır'da Yoğun Çalışmalar

Kars'ta, 9 bölgede 11 bin 500 fidan dikildi. Vali Ziya Polat'ın da katıldığı etkinlikte, fidanlara can suyu verildi. Iğdır’da ise 5 bin fidan, Suveren köyü yakınındaki Millet Ormanı'na eklendi.

Milli Ağaçlandırma Günü'nde Doğu Anadolu'da gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikler, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma hedefini bir kez daha gündeme getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Erzurum'da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi....

Erzurum'da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Pasinler ilçesindeki Hasan Baba Dağı'nda kar yağışı altında gerçekleştirilen etkinlikte 5 hektarlık sahada 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Erzurum'da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi....

Erzurum'da "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Pasinler ilçesindeki Hasan Baba Dağı'nda kar yağışı altında gerçekleştirilen etkinlikte 5 hektarlık sahada 4 bin fidan toprakla buluşturuldu.

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