Doğu Anadolu'da Sis, Kırağı ve Buzlanma Etkili Oluyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli illerinde yoğun sis, kırağı ve buzlanma etkisini göstermeye başladı. Özellikle Erzurum'un kuzey kesimlerinde 2 gündür devam eden yoğun sis, sürücüleri zor durumda bırakırken, Erzurum-Tortum kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda tehlikeli anlar yaşandı.

Soğuk havanın etkisiyle, Erzurum'daki ağaçlarda kırağı oluştu. Kars'ta ise soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Sulak alanlar buzla kaplanırken, Sarıkamış ilçesinde camlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Bina çatıları üzerindeki buz sarkıtları dikkat çekerken, vatandaşlar araçlarını brandayla sararak soğuktan korumaya çalıştı.

Keklik Vadisi'ndeki kayalıklar ve küçük mağaralardaki buz sarkıtları güzel görüntüler oluşturdu. Doğa fotoğrafçısı Turhan Kocaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sarıkamış'ta akşamları dondurucu soğuklar oluyor. Ancak bu soğuklar fotoğraf çekimimizi etkilemiyor. Her hava şartında önemli anlar yakalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağrı'da gece hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü bildirilirken, nehir ve derelerin buzla kaplanması dikkat çekti. Vatandaşlar, araçlarını battaniyelerle kaplayarak soğuktan korumaya çalışıyor. Yazıcı Barajı'nda meydana gelen buharlaşma ise dron ile görüntülendi.

Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma görüldü; Göle ilçesinde ev ve iş yerlerinin camları buz tuttu, çatıların üzerinde buz sarkıtları oluştu. Son olarak Tunceli'de de hava sıcaklıkları sıfırın altına düşerek sisle kaplı bir görüntü oluşturdu. Soğuk hava koşulları nedeniyle ağaçlar ve bitkilerde kırağı oluşurken, bazı sürücüler buzlanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Erzurum şehir merkezinin kuzey kesimlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Erzurum şehir merkezinin kuzey kesimlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.