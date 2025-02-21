Doğu Anadolu'daki 1816 Yerleşim Yeri Kardan Ulaşım Dışı

Doğu Anadolu'da 1816 Yerleşim Yeri Kardan Ulaşım Dışı

Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan, Ardahan ve Tunceli'de etkili olan olumsuz hava koşulları, 1816 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma kapattı. Bu illerde yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda ciddi aksamalara neden oldu.

Ulaşımda Büyük Zorluklar

Özellikle Erzurum'da kırsaldaki 995 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Bölgede, karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması için yoğun bir şekilde çalışmalara başladı.

Kapalı Yolların Dağılımı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Ağrı'da 394, Erzincan'da 188, Kars'ta 100, Tunceli'de 99 ve Ardahan'da 40 köy yolu ulaşıma kapalı. Bu yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, karla mücadele çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Hava koşullarında iyileşme sağlanana kadar bu işlemlerin devam etmesi bekleniyor.