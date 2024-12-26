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Doğu Anadolu'nun Güneydoğusu İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Hakkari, Van, Şırnak ve Bitlis tehlike altında!

Yayın Tarihi: 26.12.2024 12:31
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 12:31
Doğu Anadolu'nun Güneydoğusu İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Doğu Anadolu'nun Güneydoğusu İçin Kar Yağışı Uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi, Şırnak'ın doğusu ve Bitlis'in Hizan ilçesinin yarın öğle saatlerinden itibaren olumsuz hava koşullarına maruz kalacağı ifade edildi.

Yağışların Etkisi Ne Zaman Sona Erecek?

Başta Hakkari ve çevresi olmak üzere, belirtilen bölgelerdeki kar yağışının cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, görüş mesafesinde azalma, tip şeklinde kar yağışı, buzlanma ve don olayları gibi olumsuz durumlar yaşanabilir. Vatandaşların bu risklere karşı dikkatli olmaları önemle vurgulanmaktadır.

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