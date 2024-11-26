Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Kuvvetli Kar Uyarısı

Meteoroloji'den Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güneydoğusunu kapsayan alanlar için kuvvetli kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, bu bölgedeki yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak sürmesi bekleniyor.

Etki Alanı ve Beklentiler

Açıklamaya göre, Van, Hakkari, Siirt, Şırnak, Bitlis, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde beklenen yağışlar, yer yer yoğun kar şeklinde meydana gelecek. Özellikle Van, Hakkari ve Bitlis’in yüksek kesimlerinin yanı sıra Siirt ve Şırnak'ın batısında ise, kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Zamanla bu yağışların da kar şeklinde olması muhtemel.

Ulaşımda Aksamalar ve Tedbirler

Kuvvetli kar yağışı, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuz durumları da beraberinde getirebilir. Ayrıca, kuvvetli rüzgar ve tipi gibi hava koşullarına karşı da dikkatli ve tedbirli olunması önem arz ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.