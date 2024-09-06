Doğu Antiterör-2024 Tatbikatı Özbekistan'da Gerçekleştirildi

BDT Ülkeleri Ortak Tatbikatta Bir Araya Geldi

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, istihbarat, güvenlik ve özel kuvvetleriyle birlikte "Doğu Antiterör-2024" tatbikatını ilk kez Özbekistan'da gerçekleştirdi.

Tatbikat Detayları

Özbekistan Devlet Güvenlik Hizmeti'nden alınan bilgilere göre, tatbikat Taşkent yakınlarındaki askeri poligonda yapıldı. Bu organizasyonda, BDT ülkelerinin güvenlik güçleri, "terör saldırıları"ni önlemek için iş birliğini güçlendirmeyi hedefledi.

Senaryo ve Uygulamalar

Tatbikat senaryosuna göre, katılımcı ülkelerin güvenlik güçleri, sınır güvenliğini tehdit eden silahlı grupları tespit edip etkisiz hale getirmek için stratejiler geliştirdi. İki gün süren etkinlikte, askeri araçlar, helikopterler ve insansız hava araçları da kullanıldı.

Üst Düzey İzleyiciler

Bu yıl 20.'sinin düzenlendiği ortak tatbikatın final aşamasını, katılımcı ülkelerin güvenlik birimlerinden gelen üst düzey yetkililer birlikte takip etti. Bu tatbikat, BDT ülkeleri arasında iş birliğinin artması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.