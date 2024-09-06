Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Doğu Antiterör-2024 Tatbikatı Özbekistan'da Gerçekleştirildi

BDT ülkelerinin istihbarat ve güvenlik birimleri, Doğu Antiterör-2024 tatbikatında birleşti.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 19:04
Doğu Antiterör-2024 Tatbikatı Özbekistan'da Gerçekleştirildi

BDT Ülkeleri Ortak Tatbikatta Bir Araya Geldi

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri, istihbarat, güvenlik ve özel kuvvetleriyle birlikte "Doğu Antiterör-2024" tatbikatını ilk kez Özbekistan'da gerçekleştirdi.

Tatbikat Detayları

Özbekistan Devlet Güvenlik Hizmeti'nden alınan bilgilere göre, tatbikat Taşkent yakınlarındaki askeri poligonda yapıldı. Bu organizasyonda, BDT ülkelerinin güvenlik güçleri, "terör saldırıları"ni önlemek için iş birliğini güçlendirmeyi hedefledi.

Senaryo ve Uygulamalar

Tatbikat senaryosuna göre, katılımcı ülkelerin güvenlik güçleri, sınır güvenliğini tehdit eden silahlı grupları tespit edip etkisiz hale getirmek için stratejiler geliştirdi. İki gün süren etkinlikte, askeri araçlar, helikopterler ve insansız hava araçları da kullanıldı.

Üst Düzey İzleyiciler

Bu yıl 20.'sinin düzenlendiği ortak tatbikatın final aşamasını, katılımcı ülkelerin güvenlik birimlerinden gelen üst düzey yetkililer birlikte takip etti. Bu tatbikat, BDT ülkeleri arasında iş birliğinin artması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar

İŞKUR Bilişim Personeli Alımı İlanı Yayımlandı! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları ve Kontenjanlar Belli Oldu

MEB'ten KPSS'li KPSS'siz yüksek maaşlı personel alım ilanı az önce geldi: İşte başvuru detayları

Tiryakiler zamlara yetişemiyor! Sigara fiyatlarına yeni zam! Bir sigara grubuna daha zam geldi