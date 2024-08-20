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Doğu Avrupa'daki Kuraklık Koşulları Alarm Veriyor

AB, Doğu Avrupa'da bitkileri etkileyen kuraklık koşullarının kötüleştiğini ve kırmızı alarm verildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 14:02
Doğu Avrupa'daki Kuraklık Koşulları Alarm Veriyor

Doğu Avrupa'daki Kuraklık Krizi

Avrupa Birliği (AB), temmuz ayında Doğu Avrupa'da yaşanan kuraklık koşullarının daha da kötüleştiğini duyurdu. AB Bilim Merkezi tarafından yayımlanan rapor, bu durumun ekinler ve bitki örtüsü üzerinde büyük olumsuz etkiler yarattığını ortaya koyuyor.

Kuraklıktan Etkilenen Bölgeler

Raporda, temmuz sonu itibarıyla Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde "şiddetli, kalıcı ve kritik" kuraklık koşullarının hâkim olduğu belirtildi. Ayrıca, Avrupa'nın güney ve doğusunda ise "kalıcı ve tekrarlayan" kuraklık tehlikesinin mevcut olduğu saptandı.

Özellikle Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerde kırmızı alarm verilen alanlar, ciddi kuraklık koşullarının baş gösterdiğini gösteriyor. Bunun yanı sıra, İspanya doğusu, İtalya genel olarak, Polonya, güney Baltık bölgeleri, Yunanistan, Balkanlar, Ukrayna, Rusya'nın güneyi, Malta ve Türkiye’nin özellikle orta-batı ile kuzey bölgelerinde turuncu alarm niteliğindeki kuraklık riskleri yaşanmakta.

Etken Faktörler

Raporda ayrıca, Akdeniz bölgesinin merkez ve güney kesimlerinde, İtalya’nın ortası ve güneyi ile İspanya’nın kuzeybatısı gibi alanlarda kuraklık alarmının kalıcı olduğu vurgulandı. Afrika'da, Fas, Cezayir, Tunus ve Mısır gibi ülkelerde de uzun süreli kuraklık koşulları artış gösteriyor.

Sonuç olarak, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Sırbistan'ın kuzeyi, Macaristan'ın güneyi ve Rusya'nın güneyinde kuraklık koşullarının artışı dikkat çekiyor. Avrupa'nın güneyi ve doğusunda, İskandinavya'nın kuzeyinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

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