Doğu Bölgesinde Kar ve Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Kar ve Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Yurdun doğu bölgesindeki bazı iller için kar ve kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, doğudaki yağışların bu akşam saatlerinden itibaren etkisini göstermesi bekleniyor.

Hangi İllerde Etkili Olacak?

Bu akşam saatlerinden başlayarak Bingöl, akşamın ilerleyen saatlerinde ise Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleriyle birlikte Kars ve Ağrı'nın batısı, Van'ın güneyi ve Artvin'in iç kesimlerinde güçlü yağışlar görülecek.

Yoğun Yağış Beklentisi

Yağışların, karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde olması öngörülüyor. Ayrıca, Siirt ve Şırnak'ın batısında ise yağışların kuvvetli sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu durumun, buzlanma ve don olayları nedeniyle ulaşımda aksamalara yol açabileceği, ayrıca tipi şeklindeki yağışlar, sel ve su baskınları gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.