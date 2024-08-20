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Doğu Guta'daki Kimyasal Saldırı Kurbanları Anıldı

Suriye Sivil Savunması, Doğu Guta'daki kimyasal silah katliamının 11. yılında kurbanları andı ve adalet talep etti.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 23:34
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 23:51
Doğu Guta'daki Kimyasal Saldırı Kurbanları Anıldı

Doğu Guta'daki Kimyasal Saldırıya Dikkat Çekildi

Suriye Sivil Savunması, bilinen adıyla Beyaz Baretliler, başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde 11 yıl önce gerçekleştirilen kimyasal silah saldırısının kurbanlarını andı. Anma etkinliği, İdlib'de düzenlendi.

Etkinlikteki Mesajlar

Etkinliğe katılanlar, "11 yıldır kurbanlar adalet bekliyor", "Gerçeğin göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz", "Doğu Guta kurbanları için hemen adalet istiyoruz" yazılı dövizler taşıyarak dikkat çekti. Beyaz Baretliler Yetkilisinden Açıklama

Hamdi Katini, katliamın yıl dönümünde, kurbanların ailelerinin yanında olduklarını belirterek, "Uluslararası topluma sesleniyoruz, her yıl yeni anmada masum siviller için adalet talebimiz devam ediyor." dedi. Katini, Esed rejimi ve Rusya'nın sivil halka karşı işlediği suçlardan dolayı hesap sorulmasını talep ettiklerini de dile getirdi.

Tanıkların Acı Hatıraları

Kimyasal saldırının tanıklarından Ebu Diya Al-Muaddamiye, kuzeni de dahil olmak üzere yedi akrabasının hayatını kaybettiğini anlattı. Muaddamiye, "İnsanlık adına adalet talep ediyoruz" diyerek etkinliğin mesajını güçlendirdi.

Doğu Guta Katliamı

Suriye yönetimi, 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta’ya düzenlediği kimyasal silah saldırısında 1400'ün üzerinde sivili öldürdü. Bu katliamda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere binlerce sivil de zehirli gazdan etkilendi.

2018'de bölge, Suriye yönetimi tarafından sıkı bir ablukaya alındı ve muhalifler, Şam yönetimi ve Rusya ile yaptıkları zorunlu anlaşma neticesinde Nisan 2018'de bölgeyi boşaltmak zorunda kaldı. Kuşatma sonrasında, sivil halk ülkenin kuzeyindeki muhaliflerin kontrolündeki alanlarda yaşam mücadelesi vermeye başladı.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın raporuna göre, Suriye yönetimi iç savaş süresince muhaliflerin kontrolündeki alanlara 217 kimyasal silah saldırısı gerçekleştirdi.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silah...

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silah saldırısının kurbanlarını, katliamın 11. yılında İdlib'de düzenlenen etkinlikle andı. Etkinliğe katılanlar, Arapça ve İngilizce "11 yıldır kurbanlar adalet bekliyor", "Gerçeğin göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz", "Doğu Guta kurbanları için hemen adalet istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silah...

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silah saldırısının kurbanlarını, katliamın 11. yılında İdlib'de düzenlenen etkinlikle andı. Etkinliğe katılanlar, Arapça ve İngilizce "11 yıldır kurbanlar adalet bekliyor", "Gerçeğin göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz", "Doğu Guta kurbanları için hemen adalet istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silah...

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silah saldırısının kurbanlarını, katliamın 11. yılında İdlib'de düzenlenen etkinlikle andı. Etkinliğe katılanlar, Arapça ve İngilizce "11 yıldır kurbanlar adalet bekliyor", "Gerçeğin göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz", "Doğu Guta kurbanları için hemen adalet istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silah...

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silah saldırısının kurbanlarını, katliamın 11. yılında İdlib'de düzenlenen etkinlikle andı. Etkinliğe katılanlar, Arapça ve İngilizce "11 yıldır kurbanlar adalet bekliyor", "Gerçeğin göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz", "Doğu Guta kurbanları için hemen adalet istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silah...

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silah saldırısının kurbanlarını, katliamın 11. yılında İdlib'de düzenlenen etkinlikle andı. Etkinliğe katılanlar, Arapça ve İngilizce "11 yıldır kurbanlar adalet bekliyor", "Gerçeğin göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz", "Doğu Guta kurbanları için hemen adalet istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silah...

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silah saldırısının kurbanlarını, katliamın 11. yılında İdlib'de düzenlenen etkinlikle andı. Etkinliğe katılanlar, Arapça ve İngilizce "11 yıldır kurbanlar adalet bekliyor", "Gerçeğin göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz", "Doğu Guta kurbanları için hemen adalet istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silah...

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silah saldırısının kurbanlarını, katliamın 11. yılında İdlib'de düzenlenen etkinlikle andı. Etkinliğe katılanlar, Arapça ve İngilizce "11 yıldır kurbanlar adalet bekliyor", "Gerçeğin göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz", "Doğu Guta kurbanları için hemen adalet istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silah...

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silah saldırısının kurbanlarını, katliamın 11. yılında İdlib'de düzenlenen etkinlikle andı. Etkinliğe katılanlar, Arapça ve İngilizce "11 yıldır kurbanlar adalet bekliyor", "Gerçeğin göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz", "Doğu Guta kurbanları için hemen adalet istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silah...

Suriye Sivil Savunması (Beyaz Baretliler), başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki kimyasal silah saldırısının kurbanlarını, katliamın 11. yılında İdlib'de düzenlenen etkinlikle andı. Etkinliğe katılanlar, Arapça ve İngilizce "11 yıldır kurbanlar adalet bekliyor", "Gerçeğin göz ardı edilmesine izin vermeyeceğiz", "Doğu Guta kurbanları için hemen adalet istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

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