Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Kar Sağanağı Uyarısı!

Doğu Karadeniz İçin Kar Sağanağı Uyarısı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yarın sabah saatlerinden itibaren kar sağanaklarının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede kar yağışları batıdan doğuya doğru ilerleyecek.

Kuvvetli Yağışların Etkisi

Özellikle Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batısında kar sağanaklarının kuvvetli, Rize ile Artvin'in kuzeyinde ise yoğun şekilde görülmesi tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın gece saatlerinden itibaren Giresun ve Trabzon'da etkisini kaybetmesi beklenirken, doğu kesimlerde ise bu durumun salı gününe kadar sürmesi öngörülüyor.

Önlemler ve Uyarılar

Vatandaşların, kar yağışı nedeniyle oluşabilecek buzlanma, çığ riski, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.