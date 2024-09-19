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Doğu Karadeniz'de Gaziler Günü Kutlamaları

Doğu Karadeniz bölgesindeki illerde 19 Eylül Gaziler Günü için çeşitli törenler gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:30
Doğu Karadeniz'de Gaziler Günü Kutlamaları

Doğu Karadeniz'de Gaziler Günü Törenleri

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Rize, Giresun, Artvin, Trabzon ve Gümüşhane illerinde anlamlı etkinlikler düzenlendi.

Rize'deki Törenler

Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan "Kahramanlarla Yürüyoruz" yürüyüşü, Rize Valiliği önüne kadar devam etti. Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gazi Yıldıray Kasa, günün anlam ve önemine dair duygularını dile getirirken; törene Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve çeşitli protokol üyeleri katıldı.

Giresun'da Unutulmaz Anlar

Giresun'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 100. yılı dolayısıyla özel bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen yürüyüşle başlayan gün, Atatürk anıtına çelenk sunulması ve Giresun Limanı'nda yapılan törenle devam etti. Etkinlikte, deniz yoluyla getirilen Türk bayrağı gaziler tarafından Vali Mehmet Fatih Serdengeçti'ye takdim edildi.

Artvin'de Anma ve Kutlama

Artvin Halitpaşa Meydanı'nda toplanan kalabalık, "Kahramanlarla Yürüyoruz" pankartıyla Valilik önüne kadar yürüdü. Törende Jandarma Astsubay Melike Duman, gaziliğin önemi üzerine bir konuşma yaptı. Artvin Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Nilda Yavuzdemir, şehit ve gazilerin bağımsızlık için gösterdikleri cesareti vurguladı.

Trabzon'da coşku dolu anlar

Trabzon'da ise Kahramanmaraş Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'na kadar yürüyüş düzenlendi. Vali Aziz Yıldırım, gazilerin milletin bağımsızlığını korumaktaki önemine dikkat çekti. Tören, spor etkinlikleriyle devam edildi.

Gümüşhane'deki Törenler

Gümüşhane'de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, gazi Hüseyin Cahit Kaya, vatanın korunmasında gazilerin rolünü anlattı. Törene dönemin önemli isimleri de katıldı.

Bu anlamlı gün, gazilere olan minnet duygusunun bir kez daha hatırlandığı ve ulusal birlik ve beraberliğin öneminin vurgulandığı bir gün oldu.

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